100 let od bolševického převratu v Rusku. Připomeňte si VŘSR ve speciálním projektu Českého rozhlasu

Na speciálním webu si může každý otestovat, co si pamatuje o takzvané VŘSR, připomenout si herce, kteří měli tu čest ztvárnit ve filmu V. I. Lenina, připomenout si tradici lampiónových průvodů a mýty, které komunisté kolem této události během století spřádali.

Zlí jazykové tvrdí, že na VŘSR byl vylhaný už samotný název. Nebyla totiž prý velká, protože jí provedly nevelké bojůvky v Petrohradě, nebyla říjnová (u nás byl 7. listopad, v Rusku 25. říjen) a nebyla ani socialistická vzhledem k teroru, který po ní následoval. Tudíž mnohem spíše než o revoluci se jednalo o státní převrat, jehož důsledky byly ovšem revoluční. V rámci pořadů Českého rozhlasu Plus hledáme odpovědi na otázku, jak to bylo doopravdy.

V cyklu „Portréty“ postupně představujeme klíčové ruské postavy roku 1917: ruského premiéra Alexandra Kerenského, prvního předsedu vlády po pádu cara Georgije Lvova, ministra zahraničí Pavla Miljukova, generála Lavra Kornilova a německého agenta a zprostředkovatele klíčové německé finanční podpory bolševikům Izraela Gelfanda. Chybět nebudou ani lídři bolševiků: Grigorij Zinověv, Lev Kameněv, Lev Trockij, Vladimir Antonov-Ovsjenko a především Vladimír Iljič Lenin. Premiéry začínají vždy ve čtvrtek ve 20:03.

V rámci cyklu „Archiv Plus“ odvysílá Český rozhlas Plus 3. listopadu ve 20:03 pořad Veroniky Kindlové, která připomene, jak bylo výročí ruského bolševického puče reflektováno ve vysílání Československého rozhlasu. Veronika Kindlová prošla desítky hodin historických záznamů rozhlasového vysílání a na posluchače tak čekají ukázky z projevů Antonína Zápotockého nebo Zdeňka Nejedlého, recitace angažované poezie, odhalování Stalinovy sochy v Plzni, dělnické závazky k výročí revoluce, ohňostroje a lampionové průvody.

Sto let staré události v Rusku připomenou i dva pořady z cyklu „Historie Plus“, které Český rozhlas Plus odvysílá v sobotu 4. listopadu a 11. listopadu, vždy ve 20:33. Půjde o koláže z deníkových záznamů a deníkově laděných autobiografií. Z politických osobností to budou například vzpomínky předsedy svržené Prozatímní vlády Alexandra Kerenského, jednoho z hlavních organizátorů puče Lva Trockého, Leninovy družky Naděždy Krupské nebo vzpomínky britského diplomata se zvláštním posláním Bruce Lockharta.