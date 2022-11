Barbarský řev, bouchání a bití. Studenti na záznamech popisují, jak nacisté zavřeli vysoké školy

Komunisté posílali lidi za mříže i jen za ideové přesvědčení a mravní stanovisko, popisuje historik

Nástup komunistů do vedení Československa zasáhl všechny oblasti společnosti: od ideových odpůrců, třídních nepřátel a nepřátel přátel. Do soukolí se tak dostali i lidé jen za to, že psali básně.