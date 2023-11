Dětská paliativní péče vyžaduje změnu systému, aby si rodiny mohly odpočinout, říkají manželé Vlčkovi

Manželé Vlčkovi se v rámci své Nadace rodiny Vlčkových dlouhodobě věnují podpoře vážně nemocných dětí. V rámci své činnosti zahájili práce na výstavbě dětského lůžkového hospicu Cibulka v Praze. „Mělo by jít o místo, kde rodiny načerpají sílu, aby péči zvládly,“ vysvětluje Katarína Vlčková. S manželem Ondřejem byli hosty Jana Pokorného ve speciálním vysílání Radiožurnálu na Národní třídě v Praze. Speciál Radiožurnálu Praha 12:40 17. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Manželé Katarína a Ondřej Vlčkovi | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

Vlčkovi, kteří stojí v čele Nadace rodiny Vlčkových, zahájili práce na stavbě dětského lůžkového hospicu Cibulka v Praze. Od roku 2026 by mělo jít o místo poskytující dětskou paliativní péči. „Není to zařízení, kde by měly děti dožít, ale zařízení, které má péči pomoct,“ upozorňuje Vlčková.

„Rodiny, které se starají o dlouhodobě nemocné děti, jsou permanentně 24 hodin denně pohlceny péčí. Maminka dělá sestřičku, pečovatelku, učitelku…“ vypočítává.

„Cibulka má sloužit k tomu, aby si rodiče mohli odpočinout alespoň na krátkou dobu. Mělo by jít o místo, kde rodiny načerpají sílu, aby péči zvládly,“ vysvětluje Vlčková.

Hosté Jana Pokorného Katarína a Ondřej Vlčkovi jsou zakladatelé Nadace rodiny Vlčkových, do které ze svého majetku vložili 1,5 miliardy. Ondřej Vlček je od července 2019 generálním ředitelem společnosti Avast Software, jeho žena je lékařkou v mobilním hospici Cesta domů.

Podle Vlčka by se dalo říct, že v první fázi činnost manželů částečně supluje činnost státu. „Jedním z pilířů naší práce v nadaci je snaha o systémovou změnu, tedy dostat dětskou paliativní péči do systému veřejného financování.“

„Teď to tak není, takže se to krátkodobě budeme snažit suplovat a dát do toho finanční a jiné prostředky. Paralelně ale pracujeme na tom, aby si poslanci a politici uvědomili, že tohle by mělo být pro stát prioritou. A podobně jako v dalších vyspělých zemích na západ od nás by těmto rodinám měli pomoct,“ uzavírá Vlček.

