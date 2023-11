Posledních 30 let je historická výjimka, další generace čekají těžké výzvy, říká historik Stehlík

34 let po sametové revoluci společnost čelí novým problémům, které zřejmě poznamenají i další generace. „Před pěti lety jsme si nedovedli představit pandemii, před dvěma lety jsme si nedovedli představit válku, která může být relativně blízko,“ připomněl historik Michal Stehlík. Ve speciálním vysílání Radiožurnálu na Národní třídě v Praze ho spolu s Ester Valtrovou ze spolku Díky, že můžem přivítal moderátor Jan Pokorný. Praha 10:21 17. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

I v současnosti je vidět velký zájem o historii, míní Stehlík. „Když přijedete do regionů a bavíte se o místních dějinách, přijde sto, dvě stě lidí. Zhruba osmdesát procent míst, která jsme navštívili, je spojeno s nějakým traumatem. Lidé se zejména chtějí bavit o vysídlení v roce 1945 a 1946.“

„Společnost je ale z historie nepoučitelná. Například v politice se trochu vracíme do první republiky, kdy politické strany svým způsobem vládnou, ale je otázkou, jestli mají nějaké hodnoty,“ podotkl.

Ve studiu na Národní třídě se připomněla role studentů při sametové revoluci. „Pro mě je důležité vidět, že se mladí lidé i dnes zajímají o to, co se kolem nich děje,“ uvedla Ester Valtrová.

Hosté Jana Pokorného Ester Valtrová je programová manažerka akce Korzo národní, kterou porádá spolek Díky, že můžem. Michal Stehlík je historik, profesor a bývalý děkan Filozofické fakulty UK. Je také jedním z autorů podcastu Přepiště dějiny.

Sama ale nedokáže říct, co podle ní mladé lidi trápí nejvíc. „V dějinách neexistuje žádná perfektní doba, my si ale vždycky něco najdeme,“ tvrdila. „Jsem ale hrdá na každého člověka, který tady se mnou žije a kterému není jedno, co se kolem něj děje,“ doplnila.

Stehlík zároveň upozornil na výzvy, které společnost čekají. „Celá Evropa řeší rozdělení společnosti, budoucnost z hlediska klimatu… Posledních třicet let je historická výjimka, kdy se neobjevují fatální problémy. Před pěti lety jsme si ale nedovedli představit pandemii, před dvěma lety jsme si nedovedli představit válku, která může být relativně blízko,“ připomněl.

„Další generace nečeká nic podobného, jako bylo posledních třicet let. Může to být fragmentované. Je to výzva, kterou budou mít těžší, než moje generace,“ uzavřel Stehlík.

