Před 55 lety napadl Sovětský svaz Československo. Příběhy, fotky, mapa i rekonstrukce k srpnu 1968

Nejucelenějším příspěvkem Českého rozhlasu k okupaci byl projekt 1968 Rozhlas, který vznikl v roce 2018 při příležitosti padesátiletého výročí. Unikátní web obsahuje kromě rekonstrukce předokupačních i pookupačních dní také vzpomínku na hrdiny srpnové invaze vojsk Varšavské smlouvy. A to jak dnes známých osobností, tak i památných pracovníků tamního Československého rozhlasu, kteří v nemilosrdné historii upadli v zapomnění.

‚Všemu lidu Československé republiky.‘

K 50. výročí okupace Český rozhlas připomněl příběh významného hlasatele Vladimíra Fišera. Oznámil na rozhlasových vlnách před druhou hodinou v noci na 21. srpna 1968 vstup vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Opakovaně četl zvláštní provolání, ve kterém vedení KSČ invazi odsoudilo. Výzvy k odporu okupaci posluchači v napjaté atmosféře oceňovali, po ohlášení výzev se rozsvěcovala okna, troubilo na ulicích. Hlasatel Fišer zemřel v roce 2015.

↑Nahoru

Zalehnout před tank

Fotografii muže s čínskou vlajkou, který na náměstí Nebeského klidu v Pekingu blokuje kolonu tanků, znají asi všichni. Muže, který si klekl před sovětský tank 21. srpna 1968 ve Zvolenu a zemřel pod jeho pásy, nezná skoro nikdo. V seriálu o roce 1968 na Slovensku ho připomněl Radiožurnál. Jmenoval se Jozef Levák, bylo mu 38 a zůstala po něm žena a čtyři děti. Incident se stal ve Zvolenu, hrob Jozefa Leváka je velmi prostý a dnes zarostlý. Hrdinský čin téměř upadl v zapomnění.

Jozef Levák skončil svůj život pod pásy sovětského tanku. | Foto: autor neznámý | Zdroj: Český rozhlas

↑Nahoru

Studio ‘68

Radiožurnál k 50. výročí okupace v roce 2018 také připravil více než 13 hodin dlouhé speciální vysílání. Toto vysílání mapovalo události osudné noci hodinu po hodině, moderátoři Martin Veselovský a Jan Pokorný si jako hosty pamětníky pozvali např. zpěváka, herce a tehdejšího člena armádní redakce Českého rozhlasu Zdeňka Svěráka, expředsedu vlády Petra Pitharta či historika Oldřicha Tůmu. Vysílání rozdělené po hodinách si můžete poslechnout zde, kompletní záznam najdete také níže.

↑Nahoru

Osm statečných

Osm lidí se přesně před padesáti lety sešlo na Rudém náměstí v Moskvě. Za několik minut odvahy zaplatili desítkami let vězení a jiných represí. Protestovali proti okupaci Československa čtyři dny po invazi vojsk Varšavské smlouvy. Mezi tři stále žijící hrdiny ze srpna 1968 patří organizátor akce Pavel Litvinov. Z lágru na Sibiři, kam ho sovětský režim za podporu Čechoslováků poslal, se dostal až do současného domova u New Yorku. Příběh Pavla Litvinova přinesl Radiožurnál z USA.

Pavel Litvinov na snímku z roku 2018 | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

↑Nahoru

Okupace ve fotografiích

„Myslím, že většina Čechoslováků, kteří mě jako fotografa znali, netušila, že bych něco takového dokázal. „Mé fotografie zachytily okamžik, kdy jsme se chovali jako jeden národ, což se v našich dějinách zase tak často nestává,“ vzpomínal pro Český rozhlas Plus na dny okupace fotograf Josef Koudelka. Jeho fotoaparát přinesl historicky významné snímky, např. seniora útočícího na obrněnec dlažební kostkou či muže s československou vlajkou na vrcholu tanku.

Josef Koudelka před jednou ze svých slavných fotografií ze srpna 1968; foceno během výstavy ke 45. výročí invaze v Bukurešti. | Zdroj: Fotobanka Profimedia

↑Nahoru

Zdevastovaný rozhlas

Český rozhlas v prvních dnech okupace obsadili sovětští vojáci, a jeho redaktoři tak museli provizorně vysílat z různých částí Prahy. Po návratu do budovy rozhlasu je ale čekala nepříjemná podívaná. Podle vzpomínek hlasatele Fišera se po budově válely plesnivé ešusy a další odpad po okupantech. Dále byly v budově vyražené dveře a vypáčené skříně. Rozhlas obnovil pravidelné vysílání z budovy 9. září.

21. srpen 1968 na Vinohradské třídě v Praze | Foto: Jiří Stivín | Zdroj: Výstava Sovětská invaze - srpen 1968

↑Nahoru

Mapa zemřelých

Unikátní projekt historiků mapuje místa, kde zemřeli občané Československa při okupaci vojsky Varšavské smlouvy. Historici mapu vytvořili na základě studia dobových historických materiálů, které vznikly při vyšetřování příčin úmrtí. Ty doplňují výpovědi pamětníků. Interaktivní mapa kromě lokace zobrazuje také čas a příčinu smrti zemřelých v době od srpna 1968 do srpna 1969. Odkaz na mapu naleznete zde.

↑Nahoru

V roce 2018 se v rámci připomenutí 50. výročí okupace konal na Václavském náměstí koncert, na němž vystoupila i zpěvačka a chartistka Marta Kubišová. Přestože jsou s československou historií vystoupení Kubišové spojené hlavně s rokem 1989, v pořadu Host Lucie Výborné zpěvačka vzpomínala na dny okupace, které jí na dlouhých 20 let změnily život od základu.

↑Nahoru

Běž domů, Ivane

Příběh Miroslava Jeníka tak dobře ukazuje pohromu, která v letech 1968 až 1970 postihla společnost. Jeník si za účast na protestu proti ruské okupaci 21. srpna 1969, tedy na její výročí, vysloužil 10 měsíců vězení. Jedním z jeho zločinů byl také zpěv písně Běž domů, Ivane. Po návratu jej pravidelně sledovala StB, a to právě před výročími začátku invaze. Celý příběh Miroslava Jeníka si přečtěte zde.

Miroslav Jeník u svého Fiatu 600, se kterým byl u tragické havárie ruské cisterny 21. srpna 1968 v Desné v Jizerských horách | Zdroj: Post Bellum

↑Nahoru

Poučení z krizového vývoje

Okupaci v srpnu 1968 i následné čistky posvětilo takzvané Poučení z krizového vývoje. Dokument, který před 50 lety přijala Komunistická strana Československa, znamenal definitivní tečku za událostmi Pražského jara. Materiál ovlivnil životy statisíců lidí a na dalších dvacet let se stal jedním z pilířů tehdejšího totalitního režimu. Dokumentu znamenajícím nástup dlouhého období normalizace se věnoval Radiožurnál.

↑Nahoru

Stranické ozvěny minulosti

Řekli mi ‚Chlapečku, chovej se slušně' a odvezli mě zpátky na Západ. Příběh architekta Šika Číst článek

Některé názory skutečný průběh událostí i téměř 50 let po vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa zpochybňují. V roce 2018 server iROZHLAS.cz požádal všechny tehdejší poslance Komunistické strany, aby srpnové události zreflektovali. Nepanovala mezi nimi shoda - například podle poslance Jiřího Valenty je pojem okupace příliš silné označení.

„Beru to jako nepřijatelnou invazi, okupace je ale už poměrně ostré pojmenování. Za okupaci bychom tak mohli označit pobyt americké armády v Německu, která tam je doteď,“ řekl. Vojáci byli podle něho stejnak „zalezlí na svých základnách a ty více méně neopouštěli.“ Další poslanci ale události jako okupační označili přímo a vpád vojsk odsoudili.

↑Nahoru