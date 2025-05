75 let od justiční vraždy Milady Horákové. ‚Tresty byly určeny už týdny před procesem,‘ říká archivářka

Přesně před 75 lety začal vykonstruovaný proces s Miladou Horákovou a dalšími členy takzvané záškodnické skupiny. Byli obžalovaní z protistátní činnosti, velezrady a vyzvědačství. Na procesech se podíleli sovětští poradci, kteří podle předem připraveného scénáře zavedli nepřetržité výslechy, konfrontaci obviněných s vynucenou výpovědí jiných vězňů. Proces skončil po osmi dnech čtyřmi rozsudky smrti. Dalších devět lidí dostalo vysoké tresty. Reportáž Praha 11:21 31. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Milada Horáková při závěrečné řeči u soudu | Foto: Národní filmový archiv

První den procesu začal výslechem Milady Horákové, který vedl předseda senátu Karel Trudák, bývalý prvorepublikový soudce. Působil profesionálně, mluvil slušně, a když se Horákové během procesu přitížilo, starostlivě se jí ptal na zdravotní stav. Málokdo poznal, že scénář byl připravený dopředu.

„Byl to velký proces, jehož jediným cílem bylo jednoznačně zastrašit příslušníky jednotlivých ideologických stran, které tady byly. Šlo o jedno velké divadlo, které má ovšem na konci tragické vyústění v podobě trestů smrti,“ popisuje Alena Šimánková z Národního archivu.



K nejvyššímu trestu vyzývali soud lidé, kteří posílali petice a dopisy, komunisté organizovali hromadný poslech procesu v závodech. Dobře tak slyšeli fanatické prokurátory Josefa Urválka a Ludmilu Brožovou.



„Označuji tyto obžalované za bezzásadovou bandu spiklenců. Náš svět, svět socialismu, pokroku a štěstí lidstva odsuzuje s těmito obžalovanými i útočnou válku. Občané soudci, jménem lidu, suďte zrádce, chraňte mír,“ znělo například soudní síní.

Tresty byly dopředu určené

Příprava procesu byla velmi náročná. Začala zatčením Milady Horáková v roce 1949, následovaly kruté výslechy státní bezpečnosti, které obžalované ničily zejména psychicky a podle Šimánkové se na to připravovala celá justice.

„Figurovali tady i sovětští poradci – je to zdokumentované, dá se to velmi snadno dokázat,“ podotýká archivářka s tím, že se dá pomocí množství dokumentů doložit také to, že proces byl pouze předpřipravené divadlo.

Mezi dokumenty je proslulý ten, který už několik týdnů před procesem popisuje, jaké tresty má soud jednotlivým obžalovaným vyměřit. „Tužkou nebo perem jsou tam připsané tresty, takže je vidět, že s nimi bylo manipulováno a že byly stanoveny již dopředu,“ upozorňuje archivářka.



„A odsuzují se za to: Doktorka Milada Horáková k trestu smrti, Jan Buchal k trestu smrti, doktor Oldřich Pecl k trestu smrti, Záviš Kalandra k trestu smrti, doktor Josef Nestával k trestu těžkého žaláře na doživotí,“ zněl předpřipravený verdikt.



Miladu Horákovou poprvé uvěznili za účast v odboji už nacisté, i tehdy jí hrozil nejvyšší trest. Teprve ale komunistická justice ji poslala na šibenici a stala se tak jedinou ženou, která byla v rámci politického procesu v Československu odsouzena k trestu smrti. K její záchraně nepomohlo ani to, že se za její propuštění přimlouvala řada významných osobností včetně třeba Alberta Einsteina.