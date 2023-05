Před 78 lety skončila druhá světová válka. Osvobozená Evropa si zpívala českou píseň Škoda lásky

V - jako vítězství. 8. května 1945 plnily titulní stránky novin zprávy o německé kapitulaci. V té době byl nacistický vůdce Adolf Hitler už několik dní mrtvý. I když se v posledních dnech války ještě wehrmacht marně snažil vzdorovat postupujícím spojeneckým armádám, druhá světová válka - nejkrvavější konflikt v dějinách - byla po šesti letech konečně u konce. Evropa 9:18 8. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Momentka z bojů během Pražského povstání | Zdroj: Vojenský historický ústav

Na začátku května 1945 si celá Evropa vítězoslavně zpívala polku zbraslavského kapelníka Jaroslava Vejvody Škoda lásky. Americký generál Eisenhower při návštěvě Prahy řekl Čechům, že to byla právě jejich písnička, která pomohla vyhrát válku nad Hitlerem.

Poslechněte si reportáž Lucie Korcové o konci 2. světové války v Evropě

„Téměř celý svět se spojil proti pachatelům zla, kteří jsou nyní sraženi k zemi. Vděčnost našim skvělým Spojencům vychází ze všech srdcí na tomto ostrově a v celém Britském impériu,“ informoval ve vysílání BBC o kapitulaci Neměcka britský premiér Winston Churchill.

Zatímco ale Evropa slavila konec války, v Praze se 8. května ještě bojovalo. Přestože ve čtyři hodiny odpoledne podepsal velitel německých jednotek wehrmachtu v protektorátu generál Toussaint před Českou národní radou kapitulační protokol, rozhlas varoval Čechy, že někteří nacisté úmluvu o zastavení palby nedodržují.

„Dokud nebude oznámeno, že se Němci, kteří bojují a terorizují české civilní obyvatelstvo v jiných částech Čech a Moravy, bezpodmínečně vzdali a palbu zastavili, boj proti nim pokračuje,“ hlásal rozhlas.

Krátké období radosti

Na většině míst protektorátu byl ale už tou dobou klid. Pražské povstání skončilo definitivně 9. května.

Zprávu o tom tehdy poprvé uslyšela i Kamila Sieglová. „Vím, že odněkud bylo slyšet tenounce rádio a někdo říkal: ,Tak v Praze je konec války.‘ A nám to bylo tak fuk. Když máte horečky, je to skutečně nepochopitelné, že se dožíváte konce té strašlivé války a je to jako hlas ze záhrobí,“ vzpomínala pro projekt Paměť národa.

V té době se v lazaretu zotavovala z tyfové nákazy, kterou onemocněla v koncentračním táboře Bergen-Belsen. 15. dubna se tam spolu se svou maminkou dočkala osvobození britskou armádou.

„Můžeme si dopřát krátké období radosti. Nezapomínejme však ani na chvíli na dřinu a úsilí, které nás čeká. Japonsko zůstává nepokořeno. Nyní musíme napnout všechny své síly a prostředky k plnění našich úkolů doma i v zahraničí. Ať žije svoboda. Bůh ochraňuj krále,“ uzavřel v den vítězství Winston Churchill svůj projev na vlnách BBC.

Definitivní tečku za druhou světovou válkou udělala kapitulace Japonska 2. září 1945.