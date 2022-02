Předvolební cirkus je nezávazný. Tento signál vyslala opoziční smlouva, kritizuje expolitik Bratinka

„Dívám se na ně jako na zázračnou dobu. Vždy jsem doufal, že se mlád dožiju pádu komunismu, a když to přišlo, cítil jsem ohromnou euforii. A pak jsem měl to štěstí a privilegium, že jsem mohl tvořit část poměrů, které se vytvářely téměř z ničeho,“ vzpomíná bývalý politik Pavel Bratinka.

„Když někdy slyším nářky na současné poměry – a občas samozřejmě mám také vztek –, tak si vzpomenu na tu dobu, co byla před rokem 1989, a hned se mi uleví, protože jsou to starosti z úplně jiného patra, z jiného světa,“ přiznává zakladatel a bývalý předseda Občanské demokratické aliance (ODA).

Jedním z úkolů politiky 90. let bylo také vyrovnání se s minulostí, ať už jde o restituce či popsání zločinů režimu a potrestání pachatelů. „V tomto směru jsme dost selhali,“ připouští Bratinka.

„Měli jsme tehdy ambici změnit i morální ovzduší ve společnosti. Že stát není nepřítel, že zákony se mají dodržovat, i když se nám třeba zrovna nelíbí, a že by člověk se měl chovat slušně, i když to zákon nevyžaduje. Tam to dopadlo nejhůř,“ připouští někdejší ministr.

Kolem některých politiků podle Bratinky vznikl v 90. letech až téměř fanatický kult, kdy lidé čekali, že jim na zlatém podnose přinesou vše, po čem touží. „Od politiků se často čekaly zázraky na straně jedné a na straně druhé se jim bohužel pak odpouštěly věci, které se jim odpustit neměly,“ zdůrazňuje.

„Minulé tisíciletí v Česku skončilo bohužel průměrně,“ poznamenává.

Dědictví opoziční smlouvy

Většina voličů prý dodnes chce mít politickou stranu uchopitelnou v jedné osobě. Politická strana, kterou Bratinka založil, ale podle něj prosazovala jiný model:

„ODA byla strana, která vědomě řekla, že veškerá moc musí být v lidech, kteří mají mandát od lidu, nikoli ze strany v tom smyslu, že stranická základna řídí ministry a poslance. Tento model byl velmi nepopulární a nakonec byl poražen. Moje obavy se naplnily.“

Bratinka kritizuje zejména takzvanou opoziční smlouvu, která podle něj nebyla ničím jiným než paktem o rozdělení vlivu a moci ve státě. „Tímto ohromným zklamáním skončila 90. léta,“ soudí a poukazuje na to, že volební účast ve volbách klesla mezi lety 1998 a 2002 ze 74 na 58 procent.

„Obrovská část národa, taková ta aktivnější, byla znechucena tím, co se stalo. To, že je ten název, ta opoziční smlouva, stále živý, ukazuje, že následky trvají dodnes. Tehdy nejen totálně zcyničtěl poměr řady voličů k politice,“ míní Bratinka.

Připomíná, že tehdejší předseda ODS Václav Klaus před volbami mobilizoval proti ČSSD Miloše Zemana, ale po volbách ho pustil k moci a stal se jeho „tělesnou stráží“.

„Politici dostali jasný signál, že předvolební cirkus je úplně nezávazný. Můžete udělat úplný opak. A nejenže nebudete potrestán při příštích volbách, ale nakonec se stanete třeba prezidentem. Kariérně se odměnilo vynulování smyslu politické strany, což je prosazování určitého směřování země. To naší zemi dodnes poznamenává,“ dodává.

Lidé si podle Bratinky zvykli na svobodu a považují ji za samozřejmost. Zároveň se už prý nezabývají tím, zda jejich kroky nepoškodí zemi či nepovedou k rozkladu politického systému. „To už je mimo uvažování i těch lidí, co jsou v politice, většiny z nich. A ti, kteří takto uvažují, mají zase oprávněný pocit, že to veřejnost nezajímá,“ uzavírá.

