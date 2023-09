Od pádu Dvojčat uběhlo 22 let. Tragédii si připomínají hlavně hasiči, ze solidarity věsí vlajky, říká historik

Skupina devatenácti sebevražedných útočníků, z nichž většina pocházela ze Saúdské Arábie, unesla čtveřice letadel, aby je následně použila k útoku na několik symbolů Ameriky. Říká se, že si každý pamatuje, kde nás zastihla zpráva o teroristickém útoku na New York a Washington. Vy si vzpomínáte, co jste dělal to úterý v 8.46?

Můžu jenom potvrdit, že si to pamatuji velmi dobře. Byl jsem v práci, seděl jsem u počítače a do kanceláře přišla mladší kolegyně, která mi řekla, že do jednoho z Dvojčat narazilo letadlo. A všichni jsme si mysleli, že to byl normální omyl.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor

Tyto věci se totiž v New Yorku předtím téměř staly několikrát a byl to vždycky jenom omyl. Nenapadlo nás vůbec, že by něco tak příšerného někdo zamýšlel.

Jak si lidé ve Spojených státech připomínají 11. září dnes po 22 letech?

Samozřejmě s odstupem tolika let je to daleko méně emocionální. Dneska (v pondělí, pozn. red.) jsem projížděl několika městy na okraji Bostonu a Bostonem samotným. Hlavní vizuální připomínky vidíte před každou hasičskou stanicí, kde požárníci mají veliká auta s jeřáby venku a visí z nich obrovské americké vlajky.

83letá Pelosiová chce obhajovat místo ve sněmovně. Američané jsou ale nespokojení s ‚vládou starců‘ Číst článek

Je to výraz jejich solidarity s kolegy, kteří ve velkých počtech a díky statečnému a odvážnému chování tehdy zemřeli v sutinách, a navíc ještě s kolegy, kteří potom v těch sutinách dlouho pracovali a utrpěli celoživotní zdravotní následky.

Jak výročí pojímají republikáni v kampani před prezidentskými primárkami?

Neřekl bych, že je to nějaké výrazné téma pro republikánské kandidáty. Spíš to bývalo, když byl v Bílém domě prezident Obama, který se voličům zavázal, že zavře základnu a vězení na Guantánamu.

Republikáni se tehdy v podstatě pokusili voličům naznačit, že Obama je příliš měkký na boj proti terorismu, a vydali celou řadu zákonů, které znemožnily, aby se to vězení na Guantánamu zavřelo.

Ale po odchodu Obamy z Bílého domu to téma, myslím, ztratilo atraktivnost pro republikánské kandidáty a republikánské politiky.