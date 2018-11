Vyhrabat, prozkoumat, zahrabat. Kairesovu hrobku plní egyptologové kvůli konzervaci znovu pískem

Objevy českých egyptologů v Abúsíru končí pod hromadami písku a kamení. Jen o několik týdnů dříve je přitom archeologové a dělníci se zatajeným dechem odkrývali. Stejný osud teď potkal i senzační objev letošní sezony. Český nález hrobky královského důvěrníka Kairese oznámily egyptské úřady začátkem října. Teď bude hrobka kvůli zachování kulturního dědictví opět zahrabána. Od stálého zpravodaje Abúsír 15:32 3. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vnitřek hrobky, kterou objevili čeští egyptologové | Zdroj: Český egyptologický ústav

Dělníci postupně sypou písek do prostor, které před týdny z písku naopak pracně vyhrabali.

„Základem je uchování kulturního dědictví a památek, které prozkoumáme. Zvlášť v případě zdiva ze sušených cihel, z vepřovic, které jsou v této hrobce hojně použité, je nejlepší ochranou je znova zasypat pískem,“ vysvětluje Radiožurnálu egyptolog Jaromír Krejčí.

Ve stínu Neferirkareovy pyramidy dohlíží na práci dělníků v galábíjích, tedy tradičních dlouhých egyptských košilích. Na něj pak zase dohlíží inspektorka egyptské památkové péče a také policista.

„Je to také svým způsobem ochrana proti zlodějům. My jsme sice hrobku zcela prozkoumali, tam žádné důležité nálezy nebudou, ale to zloději nevědí. Docházelo by tak ke zbytečnému poškozování památky. Zloději jsou bohužel v této části Egypta problémem,“ vysvětluje egyptolog.

Hodnostář Kaires

S kolegou Martinem Odlerem využívá poslední šanci zdokumentovat detaily hrobky před zasypáním. „Teď tam znovu vracíme písek a zásyp, který tam byl. Postupně hrobku zasypeme zcela. Cihlové struktury, které teď vidíme před sebou, budou zasypané,“ dodává.

Egyptologové se ale zatím domů nevrátí. Několik týdnů budou restaurovat a dokumentovat předměty, které v hrobce našli.

„Sezona byla velmi bohatá na významné nálezy. Pro nás všechny, kdo jsme se výzkumu účastnili, byly výsledky velkým překvapením. Předpokládali jsme, že hrobka, která leží v srdci abúsírské nekropole, patřila členovi královské rodiny - právě kvůli poloze. Ukázalo se, že patří vysokému hodnostáři jménem Kaires,“ vysvětluje Krejčí.

Největším dobrodružstvím je podle něj zjištění majitele hrobky, které se tentokrát podařilo. Jména a hodnosti byly vytesané na stěnách a na Kairesově soše.

Se zpřístupněním hrobky návštěvníkům se v dohledné době nepočítá. Není v silách egyptských úřadů hlídat a opravovat obrovské množství památek. Turisté se navíc v drtivé většině spokojí jen s těmi nejznámějšími a největšími lákadly. Ani těch totiž není v Egyptě málo.