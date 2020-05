Před 60 lety agenti Mosadu zatkli Adolfa Eichmanna. Z Argentiny ho propašovali jako stevarda

Adolf Eichmann se pod falešnou identitou dostal v roce 1950 jako humanitární azylant do Argentiny. Izraelská zpravodajská služba Mosad na jeho identifikaci pracovala několik let. Nakonec si v březnu 1960 byla natolik jistá, že poslala své agenty do Argentiny.

Hodně zajímavý byl transport Eichmanna do Izraele, protože v té době Argentina nacistické zločince nevydávala, takže izraelský premiér David Ben Gurion rozhodl, že Eichmanna je potřeba do Izraele unést. Agenti Mosadu a také kontrarozvědky Šin bet 11. května 1960 nacpali Eichmanna nedaleko jeho bydliště na okraji Buenos Aires do auta.

Po asi týdnu potvrzování jeho identity v konspiračním bytě v Buenos Aires mu lékař Mosadu podal sedativa a nakonec ho převlékli za stevarda izraelské letecké společnosti El Al a tím pádem bez podezření personálu letiště ho propašovali na palubu letadla a i do Izraele. Zajímavé je, že letěl stejným letadlem, kterým pár dní předtím přicestovala do Argentiny izraelská delegace na oslavu 150 let nezávislosti Argentiny na Španělsku.

Jeden z hlavních tvůrců holocaustu Adolf Eichmann | Zdroj: Wikimedia Commons | CC0 Public domain,©

Po příletu do Izraele potom čekal Eichmanna velice bedlivě sledovaný soud a po dvou letech soudu také šibenice.

Na dopadení Eichmanna se podílel hlavně lovec nacistů Cvi Aharoni, což byl původem německý Žid a později agent Mosadu. Ten v Argentině Akci Eichmann řídil. Dokonce se pokoušel dostat ve stejnou dobu další velkou rybu. Chtěl, aby jak Eichmann, tak Josef Mengele – nechvalně známý Anděl smrti z Osvětimi – přiletěli do Izraele stejným letadlem. To se ale nepodařilo. Mengele nakonec zemřel v roce 1979 v Brazílii nepotrestaný za své nacistické aktivity.

Lovci nacistů

Pokud jde o lovce nacistů, tak určitě nejznámější je Simon Wiesenthal s manželkou Cylou. Wiesenthal poté, co byl osvobozený z koncentračního tábora Mauthausenu, tak ihned začal dokumentovat jména nacistů od strážců koncentračních táborů po důstojníky Gestapa a skutečně několik významných jich přivedl před soud. V 60. letech Wiesenthal založil ve Vídni dokumentační centrum Asociace židovských obětí nacistického režimu a stal se také později agentem Mosadu.

Z důležitých nacistických zločinců jmenuji třeba Karla Silberbauera, kterého právě Wiesenthal vystopoval. Byl to důstojník Gestapa, který zatkl Annu Frankovou. Nebo třeba Franze Stangla, který byl velitelem táboru Treblinka-Sobibor.

Tohle byla celá řada lovců nacistů, kteří právě významné osobnosti holocaustu a nacistického režimu nakonec vystopovali. Nutno říci, že pro Izraelce je dopadení pachatelů zvěrstev z doby holocaustu vždy velkou prioritou.

Lovci nacistů jsou stále tématem pro filmové tvůrce. Třeba právě teď běží americký seriál Hunters (Lovci) – v hlavní roli je Al Pacino – a ten právě pojednává o skupině lovců nacistů, kteří působili v 70. letech ve Spojených státech. Zápletky jsou založené na některých skutečných událostech.