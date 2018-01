Agent chodec František Zahrádka: od komunistů dostal 20 let. Skončil v uranových lágrech a bachařům nadával

Asi před dvěma lety nějaký mladý člověk nešťastně srazil na eskalátorech v pražském metru seniora. Pětaosmdesátiletý muž upadl a vážně si poranil hlavu. Po ošetření v nemocnici se vrátil do domácí péče. Do té doby čiperný muž chřadnul, až v polovině prosince 2017 zemřel. Odešel skaut, bývalý agent chodec, politický vězeň, který si odseděl 13 let ve věznicích a uranových lágrech v 50. letech. Jmenoval se František Zahrádka.

