V domě, kde měl prvorepublikový ministr financí Alois Rašín advokátní kancelář, sídlí právníci dodnes

Dům v pražské Žitné ulici by mohl vyprávět silné příběhy. Za první republiky se do něj nastěhoval se svojí rodinou tehdejší ministr financí Alois Rašín. Měl tam nejenom advokátní kancelář, ale taky byt pro sebe a své děti. A i dnes tam kromě jiných nájemníků jeho potomci žijí a v kanceláři pracují advokáti. Právě tady zůstal i Rašínův nábytek - včetně několika jeho portrétů. Seriál Praha 18:19 4. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Portrét Aloise Rašína z 20. let 20. století. | Foto: Miloslav Hamřík | Zdroj: Český rozhlas

„Kouřil doutníky. Je to portrét od Strettiho, což byl člověk, který tehdy dělal hodně oficiálních portrétů.“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si třetí díl seriálu o Aloisu Rašínovi od reportérky Michaely Veteškové

Rašínova pravnučka Karolina Breitenmoser-Stransky stojí před velkou olejomalbou svého pradědečka. Malíř Viktor Stretti portrét dokončil pár dní po Rašínově úmrtí v únoru roku 1923. Muž v béžovém obleku se na nás dívá hodně přísně.

„S tím, že se na mě takhle pořád dívá, mám trochu potíž,“ říká pravnučka Radiožurnálu.

„Myslím si, že byl přísný, především ale sám na sebe. Je to patrné například z jeho vzpomínek z vězení, kde byl s Kramářem, nebo například z výchovy svých dětí. Na ně byl hrozně hodný, měl je strašně rád, ale jeho synové, přestože studovali, se museli vyučit nějakému řemeslu. Na to, co potřebovali, si museli vydělat,“ vypráví.

Rašínovu urnu měla rodina v ložnici. Významného politika si potomci stále připomínají Číst článek

Za přísného a zásadového člověka ho považuje řada odborníků a historiků. Také ho tak vnímá advokátka Lenka Vančatová, která provozuje advokátní praxi přesně tam, kde ji provozoval také právník Alois Rašín. Ve druhém patře domu v Žitné ulici.

„Bylo to volné, měli jsme štěstí. Byli jsme ve správný čas na správném místě. Když klientům řekneme, jakou má tato část domu historii, tak jsou velmi překvapeni, zprvu nevěří a pak jsou také rádi a zajímá je to.“

Nejprve trest smrti, poté amnestie

V domě je několik portrétů Aloise Rašína, jeden také v advokátní kanceláři a na Lenku Vančatovou má rozhodně vliv. „On tady na mě dohlíží. Vždycky když se zvednu, že přestanu a někam sebou fláknu, tak si řeknu, že on by to dodělal, tak se hned zvednu a jdu to dodělat. Takhle spolu fungujeme,“ popisuje pro Radiožurnál.

Alois Rašín se narodil do rolnické rodiny, vystudoval práva a ve třiačtyřiceti letech si otevřel vlastní advokátní praxi. Během první světové války se zapojil do protirakouského odboje zvaného Maffie a v roce 1915 byl spolu s Karlem Kramářem uvězněn.

Po stopách otce měnové reformy. Rašínova pravnučka se stále vrací do Prahy Číst článek

„Děti líbám, kancelář pozdravuji a prosím, aby se činili všichni, aby aspoň finančně nebyli jsme zničeni,“ čte herec Josef Somr závěr jednoho z dopisů, který Alois Rašín poslal své ženě z vídeňského vězení. Byl odsouzen k trestu smrti. Nastupující císař Karel I. ho ale spolu s Karlem kramářem amnestoval.

Další dopis adresoval svému nejstaršímu synovi, tehdy patnáctiletému Ladislavovi: „Milý Ladíku, tvoje dva lístky jsem obdržel. Pokud se týče způsobu čtení, myslím, že jsi již tak vyspělý, že bys nyní skutečně mohl číst systematicky…“

Alois Rašín synovi doporučil číst Boženu Němcovou nebo Aloise Jiráska. Trochu ho varoval před nečistým stylem Julia Zeyera. To byl rok 1916, o sedm let později ho před vchodem do domu v Žitné ulici dvakrát střelil anarchokomunista do zad a on 18. února v 56 letech na následky zranění umírá. V té doby bylo Československo jediným státem ve střední Evropě, kterému se díky Rašínovu finančnímu plánu podařilo zabránit inflaci.