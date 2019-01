Rašínovu urnu měla rodina v ložnici. Významného politika si potomci stále připomínají

Letošní rok je ve znamení stého výročí vzniku československé měny - koruny. Za tento název vděčíme prvorepublikovému ministru financí a muži 28. října Aloisi Rašínovi. Někteří uvažovali, že by se československému platidlu říkalo řepa nebo frank. Pozítří to bude 96 let, co Rašína zavraždili. Významného politika připomíná seriál Radiožurnálu.

Seriál Praha 16:25 3. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít