‚Tradovalo se, že tam byla vesnice.‘ Amatérský archeolog našel středověké osídlení Blažkov

Kdysi tam stálo asi 15 domů, teď je tam vykácený les. Amatérský archeolog Mojmír Režný přesto dokázal podle znaků v krajině vystopovat, že tam, kde se dodnes říká Na Blažkově, skutečně existovalo sídliště Blažkov. Našel tam dávno zaniklou vesnici. Podle střepů, které tam ležely, se dá obec datovat do 13. až 14. století. Sirákov 10:08 20. srpna 2023

Vesnice Blažkov ležela asi 300 metrů od hájenky, která stojí dodnes. „Říkalo se tam Na Blažkově. To byla hájenka, když to patřilo k rudoleckému panství,“ říká amatérský archeolog Mojmír Režný ze Vsetína.

Rozpoznat stopy lidské činnosti v lesích ho naučil jeho mentor, profesor historické geografie Ervín Černý. „Naučil mě třeba rozeznávat, jak vypadá stopa po zaniklé usedlosti,“ říká Režný.

V případě Blažkova, který ležel mezi Sirákovem a Újezdem na Žďársku, vyšel Režný ze studia mapy, kde k vesnici naváděl pomístní název. „A ono se tady tradovalo, že tady byla vesnice,“ říká s tím, že pak vyrazil přímo do terénu.

Mapka zaniklé obce Blažkov | Foto: Irena Šarounová | Zdroj: Český rozhlas

„Mám lopatku, sekeru, motyčku. Procházel jsem celý terén a zjistil jsem místa chalup. Kopnete a objeví se mazanice a střepy,“ popisuje, jak našel zaniklé sídliště. Tvořit ho mohlo asi 15 domů.

Amatérský archeolog pak cvičeným zrakem vyhledával nerovnosti v terénu, které navádějí k pozůstatkům milířů a topenišť. „Milíř je kruhový objekt. Když kopnete, je tam dřevěné uhlí,“ vysvětluje.

Mojmír Režný místo zdokumentoval fotograficky a zakreslil podrobnou mapku. To vše i s nálezy keramických střepů předal odborníkům. Až ti pak mohou provádět podrobný archeologický výzkum. Podle střepů a historických souvislostí je u této vesnice možné uvažovat o časovém zařazení do 13. až 14. století.

„Když teď půjdete do lesa, tak neuvidíte nic. Protože tam, kde byla vesnice, je to vykácené a neprojdete tam. Jediné štěstí je, že jsem to zakreslil. Až to tam vzroste, nebo vyčistí, dají se usedlosti najít,“ dodává Režný.

Nalezené keramické střepy ze zaniklé obce Blažkov | Foto: Irena Šarounová | Zdroj: Český rozhlas