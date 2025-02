Na dohled od areálu bývalé brněnské Zbrojovky je ještě jedna utajená továrna. Na konci druhé světové války ji v podzemí u židenického hřbitova začali budovat nacisté. Donedávna o ní ale skoro nikdo nevěděl. Část chodeb přitom stojí v trase chystaného tunelu městského okruhu. Ty, které jsou mimo, by chtěli amatérští badatelé ve spolupráci s židenickou radnicí zpřístupnit. Brno 0:10 2. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Amatérští badatelé v Brně-Židenicích objevili a zmapovali podzemní továrnu z druhé světové války | Foto: Vlasta Gajdošíková | Zdroj: Český rozhlas

Nacisté začali podzemní továrnu budovat v roce 1944. Do konce války stihli postavit jen část.

V Brně u židenického hřbitova a pod Rokytovou ulicí měla za války vzniknout tajná podzemní továrna.

„Tady ta strana, která má délku 500 metrů, ta má chodby užší, asi 2,5 metru. To byla spíš úkrytová část. Ale tady se to napojovalo na druhou stranu, kde měly být chodby v průměru pět až šest metrů, kde měly být stroje na výrobu,“ popisuje Radovan Soudek, který podzemní komplex začal s přáteli prozkoumávat před šestnácti lety. Podzemí a historie druhé světové války jsou jeho koníčkem.

„Když za mnou poprvé pánové přišli s tím, že objevili tajnou továrnu někde v Údolíčku, v Akátkách, tak jsem jim samozřejmě nevěřil,“ vzpomíná nezávislý starosta Židenic Petr Kunc. V žádném archivu se totiž nedaly najít dokumenty, které by existenci podzemních chodeb potvrzovaly. Amatérští badatelé se ale nedali odbýt.

Městská část napůl s magistrátem nakonec zaplatila přesné zaměření chodeb metodou 3D laserového skenování.

V terénu pak vyznačili místa vstupů do podzemí. Jsou ale velmi hluboko – někde víc než šest, jinde až 17 metrů. Podle Soudka se jimi v současné době dovnitř dostat nedá. On a jeho kolegové to loni zkusili větrací šachtou. „Nedoporučuju tam sestupovat, je to nebezpečné. Je to teď zabezpečené, tak ať tam nikdo nechodí.“

Tunel je důležitější než podzemí

Podzemní továrna měla podle dobových plánů zasahovat až pod Rokytovu ulici. Celá nejspíš postavená nebyla.

Část chodeb ale zasahuje do míst, kde bude za pár let portál tunelu Velkého městského okruhu. Židenický starosta proto požádal Vlastimila Horáka z firmy, která projektovala průzkumnou štolu tunelu, aby jeden z dodatečných vrtů nasměrovali právě na místo předpokládané, ale zatím nepotvrzené chodby.

„Věděli jsme o spodní části továrny, která je teď naskenovaná. Ale že tady ještě něco může být dál, to jsme nevěděli,“ říká Vlastimil Horák. Kdyby podzemní chodby byly v kolizi s tunelem nebo pomocnými stavbami kolem něj, musely by se zrušit. „Tunel je důležitější než podzemí.“

Zpřístupnění do budoucna

Podle Kunce se bude židenická radnice snažit v budoucnu podzemní komplex zpřístupnit. „V té lokalitě se plánuje po dokončení tunelu obrovská terénní úprava, která by měla vytvořit nový park. A možná by bylo zajímavé, kdyby součástí toho parku byl právě i vstup do podzemí a nějakým způsobem se to využilo.“

Doufá v to i Radovan Soudek: „V každém případě je to historie. Ale tenhle kryt za to stojí, aby se zachoval. Je tak hluboko, že není důvod ho zničit,“ dodává.