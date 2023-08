Otrokářské lodě odvezly z Afriky přes 20 milionů lidí, pět milionů z Angoly. Dnes tam stojí muzeum

Transatlantický obchod s africkými otroky patří k nejtemnějším kapitolám lidských dějin. Největší násilná migrace trvala přes dvě stě let. Za tu dobu odvezly otrokářské lodi z Afriky více než 20 milionů lidí. Necitlivý zásah do společenské struktury ovlivňuje dodnes život mnoha afrických zemí. Jedním z prvních míst, odkud byli otroci odvážení, je Angola. Do míst, kudy na své cestě prošly tisíce lidí, se vypravil zpravodaj Jaromír Marek.

Zápisník zahraničních zpravodajů Angola 15:08 13. srpna 2023