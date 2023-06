Vědcům se poprvé podařilo analyzovat složení starověkého parfému. Je dva tisíce let starý

Staří Římané voněli – pačuli. To je závěr studie španělských vědců. Vůbec poprvé se jim povedlo analyzovat složení starověkého parfému z 1. století. Umožnil to nález hermeticky uzavřeného flakónku se zatuhlým zbytkem voňavky staré dva tisíce let.

