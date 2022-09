Před 130 lety připlul Antonín Dvořák do Ameriky. ‚Vítají mne jako největšího skladatele světa,‘ psal

Český skladatel Antonín Dvořák oslnil Ameriku. Stal se ředitelem Národní konzervatoře a více než dva roky učil americké hudebníky. Noviny v New Yorku o něm proto psaly jako o tvůrci americké národní hudby. Na půdu Spojených států vstoupil před 130 lety, 27. září 1892. Praha 14:03 27. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dvořáka při připlutí do Ameriky vítalo houkání lodních sirén. | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

Na cestu do Ameriky se Antonín Dvořák vydal 15. září. Nejdřív vlakem do německých Brém, kde s manželkou, dvěma ze svých šesti dětí a svým průvodcem a tajemníkem Čechoameričanem Josefem Kolaříkem nastoupil na loď Saale, která jela do New Yorku.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Před 130 lety připlul Antonín Dvořák do Ameriky

V jednom z dopisů posílaných po příjezdu do Ameriky k cestě po moři napsal:

„Začnu tedy o cestě. Ta trvala na moři devět dní a bylo stále hezky. Až na jeden ošklivý den. Bylo velmi bouřlivo a trvalo víc než 24 hodin, než se oceán utišil, zato ale pak jsme měli překrásné počasí až do New Yorku. Paní, děti i pan Kovařík byli nemocní, takže asi dva dny nic nejedli. Jenom já, chvála bohu, jsem dovedl vzdorovat a tedy skutečně po celou cestu jsem ani nezastonal.“

K americkým břehům přijela loď už 26. září, ale cestující museli být ještě den v karanténě, a na americkou půdu tedy Dvořákovi vstoupili až o den později.

Jak mohl příjezd v Americe už známého skladatele vypadat, zachytila rozhlasová hra Edvarda Valenty z roku 1963. Podle ní doprovázelo připlutí skladatele houkání lodních sirén, které se prý ozývaly proto, aby ho přivítaly.

Už před příjezdem mu totiž udělala reklamu prezidentka Národní konzervatoře Jeanette Thurberová, která zařídila, aby se o Dvořákově životě a díle v amerických novinách hodně psalo.

Generace dnešních skladatelů usiluje o pozornost posluchačů, míní ředitel institutu Martinů Březina Číst článek

„Hned druhý den, jak jsem přišel – všecky zdejší noviny, anglické, české a německé psaly o mně velice mnoho a nadšeně. Vítajíce mne jako největšího skladatele celého světa a očekávají od mého působení zde velmi mnoho. Tak jsem žádostiv, jak to dál půjde,“ psal tehdy Antonín Dvořák přátelům do Evropy.

Dvořákovi se v New Yorku brzy přestěhovali z hotelu do soukromého bytu, odkud to měl pan ředitel na konzervatoř pouze čtyři minuty pěšky.

„New York je velmi krásný – líbí se nám zde – ale drahota ve všem. Město samo je velkolepé, krásné budovy a krásné ulice a pak všude veliká čistota. Draho je zde. Co u nás zlatka, to zde dolar,“ popisoval.

Antonín Dvořák zkomponoval v Americe koncert pro violoncello a orchestr h moll a také nejznámější ze svých symfonií Z nového světa. Měla premiéru 16. prosince 1893 v Carnegie Hall. Dvořák se z Ameriky vrátil do Čech na jaře roku 1895.