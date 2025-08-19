Antonín Sum: muž, který předal archivářům obálku s údajnými posledními slovy prezidenta T. G. Masaryka
Právník Antonín Sum pracoval jako osobní tajemník někdejšího ministra zahraničí Jana Masaryka. Později se proto dostal k jeho dokumentům, které se postupně vracely z exilu do svobodného Česka. Antonín Sum předal Národnímu archivu v roce 2005 i zapečetěnou obálku, ke které řekl, že jde o poslední slova TGM a určil, že se může otevřít po 20 letech, tedy přesně za měsíc 19. září 2025.
Je léto 2005, právníkovi a soudnímu překladateli z pražského Karlína Antonínu Sumovi je 86 let. Už delší dobu se jako poslední žijící tajemník podílí na navrácení pozůstalosti Jana Masaryka do Česka.
Nejrůznější písemnosti někdejšího diplomata a československého ministra zahraničí byly záměrně uložené dlouhá desetiletí v exilu. Sum je proto v kontaktu třeba s historikem a archivářem Národního archivu Jiřím Křesťanem. Ten mu v Praze na Chodovci ukazuje v tamním depozitáři i nový trezor, kam se začínají umisťovat největší cennosti. Do tohoto trezoru se pak Antonín Sum chce ještě jednou vrátit, přichází 19. září 2005.
„Bylo to takové improvizované setkání. Já jsem mu ukázal náš trezor. A při příští návštěvě mě pan Sum poprosil, jestli bychom se tam mohli vrátit,“ říká k setkání v Praze v budově Národního archivu na Jižním Městě Jiří Křesťan.
Antonín Sum (31. ledna 1919 - 15. srpna 2006)
Antonín Sum byl syn diplomata, český právník, notářský úředník, soudní překladatel. Účastnil se také domácího odboje a Pražského povstání. Od roku 1946 nestoupil po promoci jako úředník na Úřad vlády.
- 1947 - 1948: osobní tajemník ministra zahraničí Jana Masaryka
- 1949: propuštěn z ministerstva zahraničí, pracoval jako dělník
- 1950: v procesu s Miladou Horákovou odsouzen za velezradu na 22 let
- 1962: po propuštění pracoval jako zedník a kominík
- 1968: starosta českého Junáka
- 1989: spoluzakladatel Masarykova demokratického hnutí a Klubu Jana Masaryka
- 2003: získal za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva od prezidenta Václava Klause Řád TGM III. třídy
„Při té druhé návštěvě vytáhl obálku a úplně neoficiálně mně řekl, a já vám, pane doktore, tady ještě k tomu něco přidám. No a potom mi řekl, že tam jsou právě slova, která si zapisoval Jan Masaryk, když se jeho otci přitížilo,“ vysvětluje historik, který se zaměřuje na české dějiny po roce 1918.
Datum 19. září 2005 hraje významnou roli, protože ode dne předání se má podle Antonína Suma počítat 20letá lhůta do otevření dokumentu. Údajný text z roku 1937 je vložený do obálky, na kterou použil Antonín Sum jako pečeť své kulaté razítko „JUDr. ANTONÍN SUM, tlumočník jazyka anglického, francouzského, německého, ruského a latinského.“ Propisovací tužkou je tam pak napsaná informace o pečeti do roku 2025.
Až za dvacet let
„Antonín Sum mi říkal, že Tomáš Garrigue Masaryk text diktoval v době, kdy cítil, že odchází z toho světa a že po dohodě s Masarykovými vnučkami stanovuje lhůtu 20 let na otevření obálky,“ přibližuje historik a archivář Křesťan, který se na detaily záměrně nevyptával.
„Já jsem respektoval to tajemství obálky, takže jsem po doktoru Sumovi nechtěl vědět bližší podrobnosti. Připadal mi ten den i takový hodně zamlklý, obvykle žertoval a vtipkovali jsme a povídali si o různých věcech. Ale ten den bylo vidět, že mu není možná ani dobře,“ vysvětluje okolnosti předání obálky Jiří Křesťan.
Doufal, že bude příležitost se se Sumem na tohle téma ještě pobavit, zhruba za rok od předání obálky ale Sum zemřel v pražském Domě sv. Karla Boromejského. V tamní LDN strávil necelé tři měsíce.
Antonín Sum tedy v Národním archivu v září 2005 řekl, že se na rozpečetění obálky až po 20 letech dohodl s vnučkami TGM Annou a Herbertou. Herberta Masaryková byla matka současné nejbližší žijící příbuzné T. G. Masaryka Charlotty Kotíkové. Ta letos v srpnu Radiožurnálu řekla, že se jí matka Herberta ani teta Anna o textu nezmínily. Obě zemřely v roce 1996.
Antonín Sum byl v kontaktu třeba s historikem Josefem Tomešem z Masarykova ústavu, se kterým se delší dobu znali, navštěvovali se a probírali nejrůznější historické události. Tomeš Radiožurnálu řekl, že s ním o obálce Sum nemluvil.
Téma neotevřel ani s přítelem Ernestem Kolowratem, který pochází z českého šlechtického rodu, „Toníka Suma jsem měl rád, obdivoval jsem ho, i když jsem s ním často i nesouhlasil. Nepamatuji se, že by mi o takové písemnosti něco říkal,“ napsal Radiožurnálu ze Spojených států 90letý Ernest Kolowrat. Téma ale Antonín Sum otevřel v 90. letech při setkáních se spisovatelem Pavlem Kosatíkem.
Kdo byl Antonín Sum?
Antonín Sum byl syn diplomata, skaut, právník a politický vězeň z procesu s Miladou Horákovou. Narodil se v lednu 1919. Český rozhlas s ním v roce 2004 vysílal dvoudílnou podrobnou dokumentární sérii, kde Sum popisoval svoje dětství, rodinné zázemí, spolupráci s Janem Masarykem, zatčení, odsouzení na 22 let i pobyt v uranových dolech.
„Já jsem se narodil tři měsíce a tři dny po vzniku republiky, tatínek byl úředník - diplomat, takže tím bylo určitým způsobem dáno to, co pak přišlo. Bavily mě jazyky, styky se zahraničím a diplomacie,“ řekl před víc než 20 lety Antonín Sum autorovi dokumentu Milanu Hanušovi.
Jana Masaryka, syna prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, znal Sum kvůli rodinným kontaktům v podstatě od dětství. Pracoval s ním totiž jeho otec.
„Tatínek přišel po válce na ministerstvo zahraničních věcí a to i vzhledem k tomu, že znal angličtinu, francouzštinu a jiné jazyky. To byl rok 1919 a to tam začínal taktéž Jan Masaryk, syn už tehdejšího prezidenta. A shodou okolností v roce 1920, kdy už jsem byl na světě, tak jsme se přestěhovali do Ameriky. Tatínek tam byl na našem velvyslanectví jmenovaný sociálním atašé a Jan Masaryk tam byl jmenovaný jako legační rada. Takže to je základ všeho dalšího, tedy jak znal tatínek Jana Masaryka,“ vysvětloval Antonín Sum v podrobném rozhlasovém dokumentu.
Třeba jako patnáctiletý se díky Janu Masarykovi dostal Antonín Sum v Londýně na vysněnou prohlídku centrální banky.
„Já jsem byl študák, který koukal po světě. S tatínkem jsme v roce 1934 byli ve Velké Británii a navštívili Jana Masaryka, tehdy velvyslance, a bylo to ohromně milé setkání. Říkal jsem, že bych se hrozně rád podíval do Bank of England a Jan Masaryk šel k telefonu někam zavolat a pak řekl, že máme být další den v 9 hodin ráno s tatínkem před bankou,“ vzpomínal Antonín Sum v dokumentu Českého rozhlasu na návštěvu přísně střežené banky, kde viděl zlaté cihly nebo diamanty.
Osobním tajemníkem Jana Masaryka
Osobním tajemníkem někdejšího ministra zahraničí Jana Masaryka se Antonín Sum stal v roce 1947, tedy jako 28letý.
„V lednu 1946 jsem promoval a v únoru jsem nastoupil na předsednictvo vlády, kde jsem byl začínající úředník a pak jsem se stal komisařem. Později jsem se nechal ohlásit u Gottwalda a říkal jsem mu, pane předsedo, já bych chtěl, abyste mě pustili na ministerstvo zahraničních věcí. Pan ministr Masaryk už o ten přechod několikrát žádal a Gottwald říká, opravdu chcete? Tak můžete,“ vyprávěl Sum, který pro Jana Masaryka pracoval jako tajemník od září 1947. V březnu 1948 našli ministra zahraničí mrtvého.
„Na přelomu prosince 1947 a ledna 1948 říkal Jan Masaryk dalším demokratickým ministrům, že komunisti připravují převrat. Ti si mysleli, že si z nich dělal šoufky. Z žoviálního a přímého Jana Masaryka se začínal stávat člověk, který se uzavíral do sebe. Bylo na něm vidět, že cítí, že nemůže nic dělat,“ vzpomínal Antonín Sum a v rozhovoru dál přibližoval, proč si myslí a dlouhodobě tvrdí, že Jan Masaryk spáchal v březnu 1948 demonstrativní sebevraždu skokem z okna.
Demonstrativní sebevražda Jana Masaryka?
„Každému z nás Jan Masaryk nějak naznačil, že odejde tak, jak odešel, tedy že to bylo sebeobětování. On byl člověk životný a dostal se do situace, kdy sám viděl, že ten jeho život nějak musí skončit. Pamatuji si, jak ten večer přijel na ministerstvo od prezidenta Edvarda Beneše a šofér Dohnálek mi říkal, že cestou neřekl ani jedno slovo,“ líčil v dokumentu Českého rozhlasu Antonín Sum.
Sám Sum odcházel 9. března 1948 z ministerstva v půl deváté večer. Předtím si s ním chtěl ministr Masaryk ještě popovídat, což nebylo obvyklé, „Stalo se něco, co normálně nebývalo. Říkal, pojď, sedneme si támhle a začal mluvit o věcech, o kterých jsme nikdy nemluvili. O hospodářských věcech a politické situaci. Říkal, že jsme na tom špatně a bude to trvat hrozných let, než se z toho dostaneme,“ Sum dál popsal, že mu Masaryk tehdy večer řekl, ať si s kolegy vezme z trezoru nějaké jeho peníze. To Sum odmítl.
„Já jsem s ním pak šel až k liftu a loučil jsem se a on se otočil a řekl, děkuji ti,“ popsal tajemník Sum svoje vzpomínky v dokumentu Českého rozhlasu. Tělo ministra zahraničních věcí Jana Masaryka se našlo ráno 10. března 1948 pod okny služebního bytu v Černínském paláci. Podle oficiální dobové verze spáchal sebevraždu, vyšetřování z let 2001 až 2003 se přiklonilo k názoru, že byl Masaryk zavražděný.
Úřad pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu (ÚDV) odložil Masarykův případ naposledy před čtyřmi roky, kdy prověřování uzavřel bez jednoznačného závěru. Letos v lednu policisté případ opět otevřeli s podezřením na vraždu.
O smrti svého oblíbeného prastrýce mluvila v roce 2018 ve vysílání Českého rozhlasu také zmiňovaná pravnučka a nejbližší žijící příbuzná Tomáše Garrigua Masaryka Charlotta Kotíková.
„Osobně se domnívám, že za Janem Masarykem přišla letka KGB a že chtěli informace. A že on buď žádné neměl, anebo je nechtěl vydat. V té pohnuté době je mít mohl, protože žil přes válku v Anglii a jeho informace mohly být pro ruskou stranu zajímavé. No a potom to tedy bylo ukončeno tím, že byl ještě živ nebo mrtev už z toho okna vyhozený. On sám z okna neskočil,“ popisovala Kotíková, nejbližší žijící příbuzná prvního československého prezidenta.
Osobně se v bytě v Černínském paláci byla podívat a překvapila ji velikost okna, „To okno jsem si tedy představovala daleko menší, takže není vyloučeno, že i sám utekl před útokem. Ovšem když moje máma s tetou přijely do toho bytu ministra Masaryka 10. března 1948, tak ten byt byl tak neuvěřitelně v nepořádku. Prostě tak rozházený. Tam byla bitva a něco se tam stalo. To by si to tam sám prostě nezničil,“ vyprávěla Charlotta Kotíková s tím, že v rodině se nikdy nepochybovalo o tom, že by Jan Masaryk nebyl zavražděný.
„Že by sám skákal z okna v pyžamu a předstíral, že sám si rozhází ten byt před tím, že tam bude krev a podobné věci, no tak to je out of character. To by tak neudělal. Kdyby on chtěl spáchat sebevraždu, tak byl velice elegantně oblečený,“ řekla Charlotta Kotíková, která žije od 70. let ve Spojených státech.
Dělník a politický vězeň z procesu s Horákovou
Právníka Antonína Suma propustili z Ministerstva zahraničních věcí rok po smrti Jana Masaryka. Nemohl najít práci a začal se živit jako dělník – zámečník.
V listopadu 1949 byl zatčen a postupně ho věznili v Ruzyni, na Pankráci a ve Valdicích, musel také do uranových dolů. Důvodem byl proces s Miladou Horákovou a následné odsouzení, „V pět hodin ráno přišlo k nám domů pět mužů s revolvery. Udělali kravál a my doma měli dvě malinké děti. Byl to ten superzátah, během kterého byly zatčeny stovky lidí,“ vyprávěl v detailním dokumentu Českého rozhlasu z roku 2004 Antonín Sum.
„Já jsem se o tom, že jsem byl součástí Horákovského procesu, dověděl až v kriminále. Chtěli z každého něco dostat, klidně vymlátit, vyšetřovalo se i v noci, klidně ve stoje, byly to asi tři měsíce. Já jsem podle nich byl anglický špión a zdejším politickým lidem jsem dával možnost exportovat zprávy do zahraničí,“ uvedl Sum, který byl v roce 1945 odsouzený na základě paragrafu 231 „na ochranu republiky“ na 22 let.
„Měl jsem navrhnutý trest smrti, vyfasoval jsem 22 let a odseděl jsem si skoro 13 let. Propustili mě na takzvanou druhou amnestii,“ dodává.
Po propuštění v roce 1962 začal pracovat jako zedník OPBH nebo kominík, „Život není jen o tom, abyste se měl fajn někde na riviéře, to není to nejdůležitější,“ hodnotil dobu po propuštění Sum, kterému navíc ještě do vězení přišla žádost o rozvod.
Státní vyznamenání
V roce 1968 se stal starostou českého Junáka a krátce také tajemníkem Ústředního výboru Národní fronty, pracoval jako právník při výstavbě pražského metra. Působil také ve Výzkumném ústavu výstavby a architektury.
Po roce 1989 Antonín Sum obnovil Junáka, byl spoluzakladatelem Masarykova demokratického hnutí a Klubu Jana Masaryka. Přednášel nebo editoval texty a historické sborníky. Sepsal také knížku „Otec a syn“ o osudech Tomáše a Jana Masaryka a řady dalších pojednání o těchto osobnostech, kde jsou vzpomínky přátel a pamětníků.
Za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva mu prezident Václav Klaus v roce 2003 propůjčil Řád Tomáše Garrigua Masaryka III. třídy, „Já jsem to nečekal, nikde jsem se o to neucházel, bylo to překvapení. Je to milé,“ komentoval za svého života Antonín Sum, který zemřel v srpnu 2006. Bylo mu 87 let.