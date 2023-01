Voda Nechranické přehrady klesla a archeologové našli středověké pohřebiště

Hroby jsou z 11. a 12. století a podle odborníků by pohřebiště mohlo skrývat ještě jednou tolik ostatků. Unikátní místo mohou vědci opět zkoumat díky rekordnímu poklesu hladiny. Původně ji snížili vodohospodáři, aby mohli provést nutné opravy hráze. Voda ale klesla ještě o další tři metry kvůli suchu.

„Tady už je to na holínky, voda stoupá poměrně rychle. No to už se nedá… Tady byl jeden hrob a támhle ty dva zálivy, to byly dva další hroby,“ ukazoval archeolog Jiří Crkal na dřevěné kolíky, které pomalu mizí pod hladinou vody v Nechranické přehradě.

Vědci tady totiž pracují už třetí sezónu a stále nejsou u konce. „Ty první sezóny se vyndalo 109 hrobů, letos 64. Takže poměrně velké pohřebiště,“ upřesnil Crkal.

Podle archeologů se kvůli přehradě vůbec nedařilo pohřebiště najít, i když se podle místních pramenů vědělo, že existuje. Odhalila ho až ustupující voda.

Každá oprava přehrady dává archeologům šanci prozkoumat další část středověkého pohřebiště. To je výjimečné hlavně svou rozlohou a umístěním bezprostředně vedle historického sídliště. Loni tu archeologové dokonce objevili základy kostela.

Hladina Nechranické přehrady je o několik metrů níže než obvykle | Foto: Lucie Heyzlová | Zdroj: Český rozhlas

Fotografie hrobu a místo, kde byl na dně Nechranické přehrady nalezen | Foto: Lucie Heyzlová | Zdroj: Český rozhlas