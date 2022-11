Domácí oltář pro tajemné obřady? Překvapivé nálezy odkryli archeologové na stavbě dálnice

Mezi lidmi panuje představa, že co je staré, to leží hluboko pod povrchem Země. Pokud se ale archeologové pohybují v místech, kde od doby pravěké už nebylo nic jiného nežli pole, nebo pokud se nejedná o údolí, kam by se postupně usazovaly půdní splachy, může se stát, že tisíce let stará pohřebiště nebo sídliště nacházejí hned pod ornicí. České Budějovice 15:50 27. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Archeologové pracují nedaleko Horusic u Veselí nad Lužnicí, na místě, kde vyroste dálnice D3 | Foto: Jitka Cibulová Vokatá | Zdroj: Český rozhlas

„Stačí nám odkrýt ornici, pod ní je většinou přirozený terén, to znamená geologické podloží, a v něm zachované zbytky různých objektů, ať už jsou to zahloubené jámy, zdi, hroby nebo další objekty, které nám ukazují, že v těch místech lidé sídlili, pohřbívali i vykonávali jiné aktivity,“ vysvětluje archeolog Ondřej Chvojka z Jihočeského muzea v Českých Budějovicích.

Archeology při průzkumu podle jeho slov zajímá vše, co se týká člověka. „Archeolog zkoumá komplet lidskou populaci, lidské dějiny a osudy, ať už v pravěku, středověku, novověku. Zajímá nás vše, co po lidech zůstalo – sídliště, hroby, ale i zaniklé cesty, výrobní nebo těžební areály,“ vysvětluje výzkumník.

„Zkoumají se lidské aktivity, které po sobě zanechaly jen nepatrné stopy, a je občas oříšek interpretovat, co to všechno je, když máte pár střípků. Někdy to bývá složité,“ dodává.

Pravěká sídliště, několik hrobů i zaniklé úvozové cesty objevili jihočeští archeologové na trase budované části dálnice D4. Nálezů je zatím v okolí Čimelic překvapivě mnoho. „Našli jsme tři velká sídliště nedaleko Mirotic. Všechna jsou velmi zajímavá, bohatá a všechna obsahují nesmírně zajímavé nálezy, které nás překvapily,“ potvrzuje Ondřej Chvojka.

Konkrétně se jedná o fragmenty keramických plastik, které jsou různě profilované, zdobené, některé mají vytažené růžky. „Říkáme jim měsícovité podstavce. Na délku mají 20 až 30 centimetrů, na výšku také 20 centimetrů. Jsou to zvláštní motivy, které připomínají měsíc nebo třeba kravské rohy. Je to něco symbolického,“ vypráví archeolog.

„Domníváme se, že předmět mohl sloužit jako domácí oltář. Říkám to proto, že je to vůbec poprvé, kdy jsme v jižních Čechách takovéto artefakty našli. Přivádí nás to k otázce, co lidé v této krajině vůbec dělali a jestli obyvatelé těchto sídlišť nevykonávali nějaké obřady,“ dodává.

To jsou podle něj ale zatím pouze spekulace. „Jsme ve fázi, kdy to máme vyndané ze země, momentálně se nálezy konzervují, lepí a rekonstruují. Už teď mohu říct, že je to něco mimořádného. Za rok, za dva budeme moudřejší,“ uzavírá Ondřej Chvojka.

