Starší než Stonehenge. Archeologové objevili pod kralupským náměstím rondel z doby kamenné

Archeologové našli při průzkumu podloží Palackého náměstí v Kralupech nad Vltavou rondel starší než známý britský Stonehenge. Objevili také mnoho předmětů z mladší doby kamenné a bronzové. Mezi nimi například zlatý šperk a keramiku. A pokud to další vykopávky potvrdí, nacházela se zde zřejmě i neznámá středověká místnost. Kralupy nad Vltavou 23:17 10. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Archeologické vykopávky v části Palackého náměstí v centru Kralup nad Vltavou | Foto: Radek Duchoň | Zdroj: Český rozhlas

Archeologové pracují na náměstí Palackého na ploše, která je velká přibližně 120 metrů čtverečních. Na práce dohlíží vedoucí technik archeologického průzkumu Josef Mašek.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 V Kralupech nad Vltavou natáčel reportér Radek Duchoň

„Tento středověký sklep jsme našli pod mladší zástavbou, která byla zničena na konci roku 1945 při náletu. Našli jsme ho po odstranění trosek. Je to výjimečný nález. Vidíte, jaké má obrovské rozměry,“ popisuje Mašek.

Nad dnem sklepa se nachází obrovský překlad. „To před námi, co vidíme na konci chodby, je náběh klenby. To ještě bohužel nemáme vykopáno. Takže tady na nás zatím čeká tajemství. Zatím vám neřeknu, co tam nalezneme, ale není zcela vyloučeno, že tam budou vstupní dveře do nějaké prostory,“ doplňuje.

Řadu nalezených předmětů má vedoucí vykopávek už ve své kanceláři. Jsou mezi nimi například části keramiky kultury s vypíchanou keramikou. Jedná se o vůbec nejstarší nálezy z tohoto místa, pocházejí neolitu neboli z mladší doby kamenné a jejich stáří je 6500 a více let. Další nálezy jsou z doby bronzové, z únětické a knovízské kultury.

Mezi dalšími nálezy je i osídlení ze starší doby bronzové, včetně pohřebiště s jedenácti kostrovými hroby | Foto: Radek Duchoň | Zdroj: Český rozhlas

České Stonehenge

„Posledním nálezem, poměrně významným, je neolitický rondel ze čtvrtého tisíciletí před naším letopočtem s jedním příkopem a dvěma palisádami, ze kterého máme pouze severní bránu,“ přidává podrobnosti k výzkumu archeolog Milan Kuchařík.

Při zkoumání mečů pomohl archeologům rentgen. Odhalil to, co nebylo okem viditelné Číst článek

„Obvykle se laikům připodobňuje ke Stonehenge, což je taky kruhový areál. Akorát ty naše jsou o něco starší a neobsahují stavby z kamene, byly z dřeva a hlíny,“ dodává.

Mezi dalšími nálezy je i osídlení ze starší doby bronzové, včetně pohřebiště s jedenácti kostrovými hroby, které obsahovalo drobné bronzové šperky, několik nádob a zlatou záušnici v průměru asi jednoho centimetru.

Až archeologové průzkum naleziště na náměstí v Kralupech nad Vltavou ukončí, budou na tomto místě postaveny byty a komerční prostory.