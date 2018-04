Archeologové budou u Turnova do podzimu odhalovat 3000 let staré sídliště

Pozůstatky sídliště z období 1000 let před naším letopočtem se zřejmě ukrývají pod parcelami v Přepeřích u Turnova, kde by mělo stát sedm rodinných domů. Archeologové z turnovského muzea budou území zkoumat do podzimu. Záchranný výzkum začal tento týden, řekl archeolog Jan Prostředník. Liberecký kraj na vykopávky uvolnil zhruba milion korun. Turnov 6:00 29. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Archeologické vykopávky (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Archeologové jsou o existenci zhruba 3000 let starého sídliště přesvědčení díky nálezům ze tří sousedních parcel, kde se dělaly výkopy pro kanalizaci a vodovod. „Zachytili jsme tam kulturní vrstvu z pozdní doby bronzové a starší doby železné,“ uvedl archeolog. Podle něj v zemi objevili pozůstatky několika zásobních objektů, které sloužily jako sila. Svědčí o tom nalezené obilí.

Turnov a jeho okolí je považováno za místo nejstaršího osídlení v Libereckém kraji a nálezy z dřívějších období tam nejsou neobvyklé. Jeden význačnější nález mají archeologové z letošního roku z jiného místa v Přepeřích.

„Objevili jsme tam pozůstatky sídliště z mladší doby kamenné,“ uvedl Prostředník. V zemi byly kamenné sekerky, fragmenty nádob či rozpadlá pec. Podle archeologa to bylo obvyklé sídliště té doby. „Podobné jsme zkoumali kilometr odtamtud při archeologickém průzkumu na Kamaxu v roce 2008, jiné v Maškově zahradě v Turnově. Je to další skládačka do mozaiky,“ dodal.

Archeologové letos zkoumali také některá místa přímo v Turnově, zřejmě nejzajímavější jsou nálezy z Palackého ulice v centru města. „Objevili jsme linii renesančních domů, které zanikly při požáru někdy v 18. století. Vedle domů byla nalezena i odvodňovací štola, o které se nevědělo a která propojovala náhon s Jizerou,“ uvedl Prostředník.

Štola je podle něj zřejmě ze začátku 18. století. V Palackého ulici archeologové nalezli i původní pilíř mostu. „Takže víme, že náhon měl jinou dimenzi než dnes. Byl o tři metry posunut z města ven,“ dodal archeolog.