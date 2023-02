Při zkoumání mečů pomohl archeologům rentgen. Odhalil to, co nebylo okem viditelné

Archeologové stále častěji využívají ve své práci moderní technologie. To, co není pouhým okem vidět, jim pomáhá odhalit třeba rentgen nebo počítačová tomografie. Využili je také odborníci z Archeologických ústavů Akademie Věd a Národního muzea při svém ojedinělém výzkumu středověkých mečů. Praha 18:39 13. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Takto vypadá meč pod rentgenem | Foto: Tereza Janouškovcová Bartůňková | Zdroj: Český rozhlas

Archeologové v restaurátorských laboratořích rozbalili zbraň z přelomu 9. a 10. století z jižní Moravy.

„Meč byl velmi pravděpodobně uložen do hrobu ještě před pádem Velké Moravy. Na tehdejší dobu je to průměrně až lehce podprůměrně zachovalá zbraň. V hrobech panovaly většinou specifické podmínky, které nepřály zachování železa,“ vysvětluje pro Radiožurnál Jiří Košta z Národního muzea.

Meč je celý černý. „To je výsledek konzervace. Musíte odstranit vrstvy aktivní koroze, aby zbraň neprokorodovávala dál do hloubky. Napouští se to různými materiály,“ doplňuje.

Jiří Hošek z archeologického ústavu pokládá v rukavicích meč do rentgenu. Během pár vteřin vidí na obrazovce rentgenový snímek, který dokáže odhalit i to, co není okem viditelné - kovářské postupy nebo výzdobu pod korozí.

„Ve chvíli, kdy máme zbraň, jako je tato, kde bylo korozní napadení poměrně vysoké, tak musíme poctivě projet celou čepel, každou část si detailně prohlédnout. Jestli tam uvidíme nějaké náznaky vzorování,“ přibližuje.

A Košta ukazuje: „Vidíte strukturu čar, které směřují šikmo jedním směrem a šikmo opačným směrem. A potom třetí takovou strukturu. To už je poměrně jednoznačný důkaz, že na meč byl aplikován takzvaný trojřadý damask.“

3D model

Ještě daleko větší možnosti dává archeologům počítačová tomografie, kdy se jednotlivé rentgenové snímky propojí do virtuálního 3D modelu. „Bývá to zpravidla několik set snímků, minimálně se jich používá 200,“ popisuje Hošek.

Díky tomografii se jim podařilo odhalit velice mimořádný exemplář. Předtím nikdo netušil, že raně středověký meč, který je už léta ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy, má na sobě vzácný nápis.

„To je označení někoho, kdo meč vykoval nebo spíš garantoval jeho výrobu. A předtím je trojice znaků, kterou čteme jako abo, což je zkratka francouzského jména Adalbert,“ nastiňuje.

Na druhém počítači vidíme 3D model části meče. „Tady se dostáváme na druhý okraj čepele. A vidíme, že od samého začátku už je aplikován nápis. Toto by bylo písmeno A, tady by bylo písmeno B,“ ukazuje černě zbarvená písmena na bílém podkladu.

Nápis rekonstruovali archeologové několik dní. „Je to způsobeno tím, že meč není zcela rovný, čepel je po celé délce mírně pokřivená. A proto také se nám to tak špatně čte.“

Ve svém výzkumu odborníci popsali 430 středověkých mečů nalezených na českém území.

Jiří Hošek z Archeologického ústavu v Praze ukazuje, jak při práci používají rentgen | Foto: Tereza Janouškovcová Bartůňková | Zdroj: Český rozhlas