Ukrytá krása bronzu. Středočeští archeologové poprvé vystavují nádoby z ‚nálezu století‘

Nejvýznamnější poklady z doby bronzové vystavují archeologové na zámku Roztoky u Prahy. Šperky, dýky nebo velké nádoby pocházejí z náhodných nálezů severozápadně od Prahy. Právě bronzové nádoby považují archeologové za výjimečné, našli je před pěti lety a už tehdy mluvili o nálezu století. Jejich konzervaci dokončili teprve tento týden a výsledek poprvé představují veřejnosti. Roztoky (Praha) 7:01 19. října 2019

Před pěti lety kráčel po poli u Buštěhradu třicetiletý muž a v podstatě zakopl o poklad. V ornici těsně pod povrchem našel bronzové nádoby, jejichž původ později archeologové umístili do doby zhruba 800 let před naším letopočtem.

Výstava nazvaná „Krása ukrytá v bronzu" ve Středočeském muzeum na zámku v Roztokách u Prahy potrvá do března roku 2020.

Mimořádný objev archeologové tajili a dostal se k němu pouze Radiožurnálu, který i tak musel skoro dva roky čekat, než mohl reportáž o nálezu odvysílat posluchačům. Od soboty je celý bronzový poklad poprvé vystavený.

„Řekl bych, že je to víko nádoby,“ vzpomíná archeolog David Daněček, jak tehdy klečel v měkké ornici, oči mu svítily radostí a s napětím opatrně odhrabával hlínu. V profilu se pomalu začalo rýsovat tělo nádoby, barva ukazovala na bronz. Všichni archeologové byli velmi ostražití a zabraní do práce.

„Teď to v žádném případě nesmíte zveřejňovat. Dokud tu nedokončíme práce, nezaměříme a neprohledáme okolí,“ vysvětloval už tehdy Daněček, proč je třeba nález utajit. Ostatně přesné místo se tají dodnes, jak vysvětluje archeoložka Barbora Urbanová. „To nemůžeme říct. Určitě by se našli lidé, kteří by to tu celé rozkopali.“

Archeologové tajili i jméno nálezce a čekali, dokud nedostane finanční odměnu. Tu získal až po roce a půl od objevu. Přáním archeologů je, aby nálezci vzácné poklady pokoutně neprodávali na burzách, ale hlásili jim je. „To je letitý problém, zákony nijak nálezce nemotivují. Vzácné předměty pak často končí na burzách a v zahraničí.“ Zatajení nálezu je trestné.

Milimetr po milimetru

Vědci nakonec informace o vzácném nálezu zpracovávali pět let. Všechny bronzové nádoby prošly analýzou, experti zkoumali nejen materiál, ornamenty a způsob zpracování, ale také třeba provedli rozbor pylu. Vázy včetně jedné amfory odvezli ke speciální konzervaci do laboratoří v německé Mohuči, kde pět týdnů působila i konzervátorka Středočeského muzea Petra Říhová.

„Největší nádobu nebylo možné čistit chemicky, takže jsme ji čistili milimetr po milimetru skalpelem a dalšími nástroji.“ Restaurátoři museli sestrojit i samonosný systém pro amforu, aby vůbec mohla stát.

Restaurování nádob včetně závěrečného lakování dokončili experti teprve tento týden a okamžitě je převezli na výstavu. „Snažíme se přiznat nálezový stav. Nechceme, aby se leskly jako pravěký bronz, ale aby na nich bylo poznat, že jsme je našli v zemi,“, dodává archeolog Daněček. Společně s pokladem u Buštěhradu budou vystaveny i nálezy ze Středokluk a hlavně z Turska, kde v roce 2015 našli bronzové dýky v plechových pochvách, bronzový řetěz, zlaté spirály, desítky nákrčníků a náramků z období zhruba 2000 let před naším letopočtem.

