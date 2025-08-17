Archeologové zkoumají pravěká rýžoviště cínu v Krušných horách. Patřila asi k nejstarším v Evropě
Ve Fojtovicích u Krupky na Teplicku zkoumá tým archeologů ložiska cínu. Ta nejspíš zásobovala v době bronzové velkou část Evropy. Podle nalezených uhlíků nebo šišek vědci zjišťují stáří rýžoviště.
„Tady ty kopečky, to je odpad, to je nezajímalo. A tady je kanál, kterým sem přiváděli vodu, a kde se také ten cín v takových jednoduchých dřevěných bedničkách usazoval. Tady v té archeologii rýžovišť nenacházíme skoro žádné artefakty – žádné předměty, keramiku,“ ukazuje Kryštof Derner s červenobílou tyčkou v ruce.
00:00 / 00:00
Archeologové zkoumají pravěká rýžoviště cínu v Krušných horách. Patřila zřejmě k nejstarším v Evropě
Právě tím se netradiční česko-německý projekt liší od ostatních. Místo záchrany cenných artefaktů jde totiž o téměř detektivní práci. Jedním z cílů je najít dostatečné množství uhlíků.
„Prostřednictvím drobných uhlíčků, které se tam mohou najít, nebo drobných zuhelnatělých zbytků, se pokusíme radiokarbonovou metodou ty jednotlivé vrstvy datovat a říct, kdy se tady ty události staly. Ta uhlíková metoda je tedy alfou omegou,“ vysvětluje Derner.
Nález obyčejné šišky tady pak pro archeology znamená takřka zlatý grál. „Šiška je část organismu, která žije jen jeden rok, takže nám teoreticky zužuje interval té datace mnohem lépe, než kdybychom našli kousek shořelého stromu,“ shrnuje archeolog.
Jedním z nejstarších v Evropě
Podle dosavadních dat patří rýžoviště u Fojtovic k těm vůbec nejstarším – pochází totiž z 12. století před naším letopočtem. V té době se nesmírně cenná surovina, jakou cín byl, těžila jen na Iberijském poloostrově a v anglickém Cornwallu.
„Předpokládalo se, že se cín nejspíš musel těžit i tady v Krušných horách, kde jsou ta naleziště opravdu obrovská, ale chyběl pro to nějaký důkaz, že i my jsme byli jedním z těch hlavních center, která zásobovala cínem Evropu, a která vlastně svým způsobem dala té době jméno – doba bronzová,“ uzavírá Kryštof Derner.
Cílem evropského projektu ArcheoTin je zjistit, kolik pravěkých rýžovišť se v Krušných horách nacházelo nebo jak se měnila technika získávání cínu.