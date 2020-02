Tajné dokumenty z archivů KGB by se díky Ukrajině měly dostat k českým historikům

Informace o deportacích českých občanů do gulagů a o jejich vraždách. To bude pravděpodobně možné najít v archivech na Ukrajině, které se badatelům ještě více otevřou. Jejich obsah pomohou čeští archiváři digitalizovat. Archivy si také budou vyměňovat zkušenosti a spolupracovat. Umožní to smlouva, kterou spolu na českém ministerstvu zahraničí v úterý podepsaly Státní archivní služba Ukrajiny a dvě české instituce mapující nedávnou minulost.

