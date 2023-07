Věci nalezené v Bánovském pokladu patřily pravěké velmožce od Jantarové stezky, zjistili vědci

Šest let zkoumali odborníci takzvaný Bánovský poklad. Předměty z 6. století před naším letopočtem byly objeveny v roce 2017 v Bánově na Uherskobrodsku.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jaroslav Bartík o Bánovském pokladu

Poklad byl podle vědců záměrně uložený do země během rituálu - to je jeden ze závěrů studie, kterou zveřejnil i prestižní americký časopis Journal of Archaeological Science.

Kromě železné sekery a keramické nádoby, do níž byla část předmětů vložena, se Bánovský poklad skládal zejména ze součástí bohatého ženského kroje v podobě bronzových šperků s až dvěma tisíci jantarových korálků.

Podle zjištění vědců z Archeologického ústavu Akademie věd ČR nalezené věci patřily ženě – zřejmě velmožce, která se navíc pohybovala mezi tehdejší elitou, jež dohlížela na část Jantarové stezky. Podle jednoho z autorů vědecké studie Jaroslava Bartíka pocházely nalezené předměty starší doby železné a jantar měl původ v Pobaltí.

Bánovský poklad je možno vidět v nové stálé expozici Pravěk Uherskohradišťska v Památníku Velké Moravy Slováckého muzea ve Starém Městě.