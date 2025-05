Bartoloměj vypadá jako staveniště. Kostel v Pardubicích připravují na nový oltář

„My jsme začali připravovat liturgickou úprava v kostele svatého Bartoloměje. Jsou tady odhalené krypty,“ ukazuje odhalenou podlahu kněžiště arciděkan Jan Uhlíř. Zmizel i oltář pocházející z rekonstrukce v 90. letech minulého století, zůstala jen hrobka Vojtěcha z Pernštejna. Je zakrytá stejně jako další památky v interiéru stavby.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 V kostele svatého Bartoloměje v Pardubicích začala příprava na stavbu nového oltáře. Autorem návrhu je architekt Josef Pleskot

To, že dnes jeden z nejstarších pardubických chrámů připomíná staveniště, souvisí s přípravami na obnovu přední části presbytáře a osazení nového oltáře. Bylo potřeba zjistit, jestli ho středověká stavba vůbec unese.

„Nové kamenné bloky budou vážit více než 2 tuny a je potřeba se vyhnout nějakému lokálnímu přetížení komor, které se pod povrchem nacházejí,“ vysvětlil zástupce investora Lukáš Pavlík.

Autorem návrhu proměny je architekt Josef Pleskot. I když jde o moderní pojetí, nechal se inspirovat samotnou památkou. „Oltář bude proveden z nějakého trvalého materiálu – v tomto případě z pískovce, protože kostel svatého Bartoloměje je znám jako pískovcový kostel, kamenný kostel, takže tady nastane takováto proměna.“

Mohutný pískovcový oltář

Oltář bude mít tvar písmene omega a má stát blíž k věřícím. „Znamená to takovou proměnu, aby se ten, kdo bohoslužbu slouží, dostal blíž k lidu, aby se dostal do centra, aby vznikla nějaká interaktivní pozice nebo synergie mezi věřícími a panem farářem. Z průčelí to bude vlastně takový kamenný blok, který bude mít tvar připomínající písmeno omega,“ dodává Pleskot.

Rekonstrukce liturgického prostoru je možná jen díky veřejné sbírce, ve které farnost shromáždila 1,8 milionu korun. S instalací pískovcových kvádrů i samotného oltáře chtějí začít v létě a hotovo má být na podzim.