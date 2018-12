Druhá nejvyšší budova v Evropě. Před 80 lety byl dokončen Baťův mrakodrap ve Zlíně

Na přelomu let 1938 a 1939 se vedení obuvnické firmy Baťa přestěhovalo ve Zlíně do zbrusu nového domu. Nebyla to přitom obyčejná stavba, ale v té době druhá nejvyšší budova v Evropě, která dodnes poutá pozornost elegancí i přirozeným zakomponováním do baťovského města. Mrakodrap vysoký 77,5 metru byl oficiálně dokončen před 80 lety, 15. prosince 1938.

