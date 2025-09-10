‚Bohužel už to jsou stařečci.‘ Pardubické výcvikové centrum posílá do muzea tři odepsané vrtulníky Mi-2
Centrum leteckého výcviku v Pardubicích se v těchto dnech zbavilo tří nepotřebných vrtulníku Mi-2. Míří do sbírek Vojenského historického ústavu v Praze, kde z nich udělají nové exponáty. Lehká helikoptéra měla dřív uplatnění v armádě, pro policii i letecké záchranáře, později tvořila páteř vojenské výcvikové flotily. Poslední vyřazený kus ve středu vojáci nakládali na pardubickém letišti.
Vrtulník má kvůli snazší přepravě sundanou přední vrtuli a demontované oba motory. „Člověk uroní slzičku, protože má na tom nalétáno nějakých 1800 hodin. Je to kus života, který tomu vrtulníku obětoval,“ říká zkušený pilot a instruktor Petr Hladík, který se přišel s helikoptérou rozloučit.
‚Člověk uroní slzičku, je to kus života.' Vojenský historický ústav v Praze získá tři vrtulníky z Pardubic
„Mi-2 je první vrtulník, se kterým jsem letěl ještě na vysoké škole. Za dobu Centra leteckého výcviku jsem tady na něm celou dobu učil, mám za sebou spoustu žáků, kteří už jsou dnes mými kolegy a rozvíjí vrtulníkové létání v České republice,“ dodává. Podle Hladíka byl vrtulník Mi-2 vyráběný v sovětské éře v Polsku spolehlivý a dobrý stroj.
Měl také všestranné využití. „Při spojovacích úkolech, dokonce byly zkoušky s jeho vyzbrojením. Udělal obrovský kus práce. Samozřejmě dál létal v civilu, ať už pro práškování nebo pro záchranáře. Potom zakládal leteckou záchranku u nás, ať už u policie, nebo u soukromých firem. Mi-2 v Československu udělala obrovský kus práce,“ přibližuje ředitel Centra leteckého výcviku Jaroslav Špaček.
Lehký vrtulník ale postupně zastaral. V centru leteckého výcviku ho před pár lety nahradili modernější helikoptérou Enstrom americké výroby. Zbylé kusy Mi-2 skladovali v jednom z hangárů.
„Potřebujeme místo na novou techniku. Bohužel už to jsou stařečci, kteří nám nejsou k ničemu. Jsem rád, že budou aspoň v muzeích k vidění pro lidi,“ těší Špačka.
Centrum leteckého výcviku v Pardubicích převedlo tři nepotřebné helikoptéry na Vojenský historický ústav bezplatně. K vidění by měly být třeba i na kbelském letišti v Praze, už ale jen jako historické exponáty.