Správa hradu Bouzov nechala opravit historické varhany. Po letech tak znovu zazní v kapli

Na bouzovském hradě pracují restaurátoři. Na kůr v kapli instalují opravené varhany. Nefunkční byly nejspíše od první světové války. Poprvé po desítkách let by se měly rozeznít v létě. Návštěvníci uslyší zvuk historického nástroje často. Pokud by nehrál, mohl by kvůli své specifické konstrukci zatuhnout.

