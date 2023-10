Bratři Mašínové získali několik ocenění, není mezi nimi státní vyznamenání. Dodnes to vyvolává debaty

Vyznamenat bratry Mašíny, nebo ne? To je otázka, která se pravidelně objevuje před udělováním státních vyznamenání. Přestože to nejvyšší jim stále chybí, v průběhu let dostali Josef a Ctirad Mašínové hned několik ocenění. To první krátce po druhé světové válce za osobní statečnost, dalšího se dočkali až v roce 2008. Praha 13:13 24. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pohřeb Ctirada Mašína. U jeho rakve stojí bratr Josef a sestra Zdeňka | Foto: Michal Šula / MAFRA | Zdroj: Profimedia

První ocenění, za chrabrost, obdrželi Ctirad a Josef Mašínové v roce 1946 od prezidenta Edvarda Beneše. Za války ničili německé dodávky a pomáhali sovětským zajatcům.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Vyznamenat bratry Mašíny, nebo ne? Poslechněte si reportáž Lucie Korcové

„Věděli jsme, že západní mocnosti a Sovětský svaz bojují proti Německu. A viděli jsme se jako součást toho bloku, který chce bojem porazit nacistické Německo,“ vzpomínal pro projekt Paměť národa Josef Mašín na sabotážní akce, kterých se s bratrem účastnil na konci války.

„Když tam jezdily německé vlakové transporty a vozily na frontu zbraně a letadla, tak jsme do toho mlátili sekyrkami a ničili jsme, co jsme mohli. Viděli jsme to jako pomoc spojencům,“ popsal Josef Mašín.

Jejich otec Josef Mašín byl člen legendární protinacistické organizace Tři králové. Nacisté ho popravili v červnu 1942. „Tato část života formovala moje smýšlení a postoj k životu. Já ničeho nelituju a vím, že ani náš otec ničeho, co dělal, nelitoval,“ tvrdil Mašín.

Banda záškodníků, nebo antikomunističtí odbojáři. Jak o Mašínech psal západní a komunistický tisk? Číst článek

„Ocenění od Edvarda Beneše bylo ojedinělé, protože bratrům bylo v roce 1946 čtrnáct a patnáct let. Myslím, že byli nejmladší držitelé medaile za chrabrost. Bylo to za pomoc sovětským válečným zajatcům a další činy,“ upřesňuje historik Prokop Tomek z Vojenského historického ústavu.

„Myslím, že tam mohlo hrát roli i to, že jsou to synové Josefa Mašína. Ale nelze to interpretovat tak, že to bylo jenom za to. Ta činnost tam byla,“ upřesňuje.

Kontroverzní útěk a ocenění

O dva roky později, po komunistickém převratu v únoru 1948, založili Ctirad a Josef odbojovou skupinu. Během tří akcí zabili pokladníka a dva příslušníky Sboru národní bezpečnosti (SNB).

V říjnu 1953 se bratrům podařilo z Československa utéct, do Berlína s nimi dorazil i Milan Paumer. Další členy skupiny zadrželi komunisté. Činy bratrů Mašínových, kteří se zpoza železné opony prostříleli, zůstávají dodnes kontroverzní.

I proto se dalšího domácího ocenění dočkali až v roce 2008, kdy jim premiér Mirek Topolánek (ODS) předal ve Washingtonu plaketu předsedy vlády.

Bojovali jsme za osvobození od komunismu a lidé pláčou pro šest mrtvých, říkal Milan Paumer Číst článek

Politické názory na to byly už tehdy protichůdné, nejhlasitější kritika zaznívala od komunistů. „Zásadně nesouhlasím s tím, aby byli vyznamenáváni vrazi. Vrah je vrah a vrahem zůstane,“ zdůrazňoval tehdejší předseda KSČM Vojtěch Filip.

O dva roky později dostali bratři Mašínové pamětní list Senátu Parlamentu České republiky.

V roce 2011 Ctirad Mašín zemřel. In memoriam získal tehdy od ministra obrany Alexandra Vondry (ODS) resortní vyznamenání Zlatí lípa, které se uděluje občanům za přínos ke svobodě a demokracii. Ocenění obdržel i Josef Mašín.

Vondra bratry uznával pro to, že se po únoru 1948 odvážně postavili komunistickému režimu. „Myslím, že si máme těchto lidí právě proto, že jich máme ve své historii tak málo, vážit. A já osobně si jich vážím,“ opakuje pro Radiožurnál.

Případné udělení státního vyznamenání od prezidenta republiky ale vyvolává i dnes ostré diskuse. Stejně jako příběh celé skupiny bratrů Mašínových.