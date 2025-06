Britská rodina poprvé viděla, kde před 80 lety zahynul otec. Letce RAF zavřeli komunisté do lágru Vojna

„Silvestr Müller byl příslušníkem 312. stíhací peruti RAF sloužící ve Velké Británii,“ líčí ředitel Hornického muzea v Příbrami Josef Velfl příběh válečného letce. V Anglii se oženil s Britkou Josefínou a v roce 1944 se jim narodil syn Richard.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Syn letce Silvestra Müllera viděl poprvé místo, kde otec zemřel

„V roce 1945 skončila druhá světová válka a 312. stíhací peruť byla přeložena na letiště do Českých Budějovic,“ vypráví Velfl. Jako příslušník československé armády Müller odjel zpátky do Čech, ale plánoval se za rodinou vrátit.

Po komunistickém převratu byl v roce 1949 zatčen a uvězněn v komunistickém lágru v příbramském dolu Vojna. „V lednu 1954 došlo na šachtě číslo 2 na Vojně k důlnímu neštěstí, utrhla se skála a zabila ho. Rodina v Anglii o tom vůbec nevěděla,“ doplnil ředitel muzea.

Na jméno Silvestra Müllera narazila až před několika měsíci na stránkách hornického muzea jeho vnučka Luise, která žije v Dubaji. Proto se s otcem, Silvestrovým synem Richardem, vypravila do České republiky. Pro celou rodinu bylo setkání s Josefem Velflem velmi emotivní.

Uzavřený příběh

„Věděl jsem o něm jen velmi málo a tak dozvědět se celý jeho příběh bylo velmi poučné,“ poznamenal Richard, kterému je přes osmdesát let. Podle jeho slov mu setkání pomohlo zaplnit prázdná místa příběhu otce. „Kousky puzzle se konečně skládají dohromady a pomáhá nám to příběh uzavřít. Teď alespoň víme, co se mu stalo.“

Müller bojoval v bitvě o Británii, dostal za to československá, francouzská i britská vyznamenání válečná vyznamenání.