Transport F odjel z pátého nástupiště. Deportace židů nově připomíná památník na brněnském nádraží

Památník tvoří deska, která se vnořuje do nosných sloupů nástupiště. Z desky vystupuje šesticípá hvězda a pod ní je nápis připomínající transporty tisíců židovských obyvatel Brna a okolních obcí do koncentračních a vyhlazovacích táborů.

Právě z pátého nástupiště hlavního nádraží před téměř 82 lety deportoval první transport s názvem F tisíc brněnských židů do ghetta v Minsku. Následovalo ještě dalších deset transportů, které odvezly více než deset tisíc lidí do ghetta v Terezíně. Po válce se do Brna vrátilo jen několik stovek židovských obyvatel.