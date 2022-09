Pět panen kráčí do pekla s démony na ramenou. V Broumově zpřístupnili unikátní malbu ze 14. století

Martin Lanži, zdejší farář, přichází k dřevěným dveřím připomínajícím mříž: „Je tu ještě mříž z 19. století, která se také musela restaurovat. A pak jsou tam už bezpečností prvky z 21. století. Za ochranným sklem se nachází nástěnná malba ze 14. století. Konkrétní datace je 1320 až 1330.“

Je to poměrně malý prostor s klenutým stropem. „Tato malba by tady možná už ani nebyla, protože máme plány z roku 1913, kdy se plánovala přestavba této budovy. Nicméně přišla první světová válka a přestavba se neuskutečnila. A zbylo nám tohle úžasné dědictví.“

Pater František Plodek malbu objevil o víc než 50 let později. „V roce 1967 hledal místo pro svého trabanta. Tedy automobil, potřeboval nějaké garážování. V tomto prostoru bylo hodně kostí, které se musely odvézt. A při jejich odvážení se postupně odhalovala freska nebo nástěnná malba ze 14. století,“ popisuje Lanži a zdůrazňuje:



„Zobrazené postavy mají svůj příběh. Pět rozumných panen, pět pošetilých, to si každý může dohledat, 25. kapitola, první verš a další u Matouše. Ovšem co je unikátní, to je zobrazení ďáblů na ramenou panen, které jsou odváděny do pekla. Podle všeho takové zobrazení démonů na ramenou panen nikde jinde na světě není.“

Středověká freska v Broumově je veřejnosti od září přístupná neomezeně po celý rok.