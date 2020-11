Houbař na Jesenicku našel bronzový meč. Podle expertizy je zbraň stará přes 3300 let

„Po dešti jsem se vydal na houby. Jak jsem šel, tak jsem v kamenitém terénu viděl vyčnívající kus nějakého kovu, do kterého jsem kopnul. Později jsem zjistil, že je to čepel, kus meče,“ vzpomíná na objevení meče Roman Novák. „Po chvíli jsem se tam vrátil a ještě jsem v hrabance našel bronzovou sekyru. Ani minutu jsem neuvažoval, že bych to dal na černý trh,“ dodává s tím, že zkontaktoval archeology. Ti meč poslali na expertizy.

Závěry už podle vedoucího oddělení archeologie Slezského zemského muzea v Opavě Jiřího Juchelky znají. „Náleží k mečům s osmidílnou osmihrannou rukojetí. U nás je to druhý nález tohoto typu meče,“ přibližuje Juchelka.

Experti odhalili složení meče a provedli i speciální rentgen. „U takových věcí, celkem drahých na svou dobu, se snažili o to, aby to bylo co nejlepší a nejkvalitnější, ale to odlití bylo nekvalitní, protože pod rentgenem se ukázalo velké množství bublinek. Spíš šlo o symbolickou záležitost,“ dodává Juchelka.

Čerstvě získali archeologové výsledky poslední analýzy a to konkrétně půdy. Potvrdily, že meč skutečně pochází z místa nálezu. „Na sto procent si myslím, že bude vystaven. Je to taková rarita, že by byla škoda, kdyby byl v depozitu,“ říká archeologa Milan Rychlý, podle kterého bude následovat další průzkum okolí.

Zda dostane Roman Novák za nalezené předměty nálezné, rozhodne Olomoucký kraj.