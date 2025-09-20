‚Byl trnem v oku rakouské justice.‘ Historická analytička o odkazu Simona Wiesenthala

Simon Wiesenthal byl trnem v oku rakouské justice, neúnavně upozorňoval na nečinnost soudů i policie. „Už od roku 1945 se věnoval vyhledávání údajných nacistických pachatelů. Začalo to hned v prvních týdnech po osvobození, ještě v koncentračním táboře Mauthausen,“ popisuje historička Claudia Kuretsidis-Haiderová, zástupkyně ředitele Dokumentačního archivu rakouského odboje a vedoucí Centrálního výzkumného pracoviště pro poválečnou justici.

Od stálé zpravodajky Vídeň Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Historička a zástupkyně ředitele Dokumentačního archivu rakouského odboje a vedoucí Centrálního výzkumného pracoviště pro poválečnou justici Claudia Kuretsidis-Haiderová

Historička a zástupkyně ředitele Dokumentačního archivu rakouského odboje a vedoucí Centrálního výzkumného pracoviště pro poválečnou justici Claudia Kuretsidis-Haiderová | Foto: DÖW, Daniel Shaked

Jakou roli měl Simon Wiesenthal v poválečném Rakousku při stíhání nacistických zločinců?
Simon Wiesenthal se už od roku 1945 věnoval vyhledávání údajných nacistických pachatelů. Začalo to hned v prvních týdnech po osvobození, ještě v koncentračním táboře Mauthausen, kde pomáhal americké armádě. Později pracoval pro Američany a v Linci si otevřel kancelář, kde se staral o přeživší a rodiny obětí.

Nebyl žádný James Bond, ale trpělivý vyšetřovatel, říká o lovci nacistů Simonu Wiesenthalovi historik

Číst článek

V roce 1954 ale kancelář zavřel, protože necítil podporu a vnímal silný antisemitismus. Teprve po procesu s Adolfem Eichmannem otevřel nové centrum ve Vídni a vedl ho až do poloviny 70. let. Jeho heslem bylo „Právo, ne pomsta“.

Nešlo mu o odplatu, ale o to, aby pachatelé stáli před soudem. A právě v tom byl neúnavný – shromažďoval důkazy, které měl k dispozici, a poskytoval je soudům. Snažil se taky pátrat po lidech, u kterých policie a další orgány podle něj selhaly – třeba nedostatkem úsilí nebo angažovaností.

Proč ale rakouská justice postupovala tak liknavě?
Těch důvodů je víc. Především Rakousko se na základě Moskevské deklarace z roku 1943 rádo vidělo jako „první oběť“ nacistického Německa. Vlastní Židy, kteří přitom byli také Rakušané, ale z té představy vyčlenilo.

23:28

‚Co jsme kde přehlédli?‘ Nacistická cenzura doběhla i novináře-kolaboranty, popisuje historička

Číst článek

Druhým důvodem bylo, že mnoho bývalých nacistů zůstalo v justici, správě i policii. Proběhly sice různé formy denacifikace, ale skutečnou ideologii člověka nikdo zkontrolovat nedokázal.

Je ale potřeba dodat, že justice úplně nečinná nebyla. V roce 1945 přijala dvě mimořádná zákonná opatření – zákon o válečných zločinech a tzv. Verbotsgesetz, tedy zákon zakazující činnost nacistické strany a trestající nacistickou propagandu. Některé jeho části platí dodnes. Na jejich základě vznikla zvláštní lidová soudní řízení. Ta fungovala do roku 1955 a odsoudila více než 13 tisíc lidí.

Jenže pak přišly masové amnestie a rychle rostla vůle „udělat tlustou čáru“. Studená válka posunula zájem od denacifikace k obraně proti Sovětskému svazu. Wiesenthal to později vystihl slovy, že skutečnými vítězi studené války byli bývalí nacisté. Od roku 1955 do roku 1975 proběhlo v Rakousku už jen pětatřicet procesů.

4:05

Za vlast bojoval v zahraničním odboji. Pilot Robert Ossendorf popsal svou životní cestu v dopise otci

Číst článek

Jak na tom byla rakouská justice v porovnání se zahraničím?
Rakousko bylo zpočátku rychlé – zákon o válečných zločinech vyšel už v červnu 1945, první velký proces se konal v srpnu téhož roku. Na rozdíl od Německa tu spojenci nechali justici víceméně samostatně fungovat.

Jenže i tady se ukázalo, že právní stát má své hranice. Potřebujete svědky – a ti byli často mrtví. Mnoho zločinů se odehrálo ve východní Evropě, kam se v době železné opony prakticky nedalo dostat. Navíc rychle klesal politický zájem. A podobně to nebylo jen v Rakousku – prakticky ve všech zemích, které byly nacismem zasažené, soudní aktivita po pár letech dramaticky opadla.

Jak byste popsala Wiesenthalův vztah k rakouským úřadům?
Byl pro ně jednoznačně nepohodlný. Neustále kritizoval, že se procesy nevedou a že policie i soudy selhávají. Díky jeho hlasu se o těchto věcech vědělo i v zahraničí, a to pro rakouskou politiku nebylo příjemné. Byl označován za kverulanta, což byl dehonestující štítek. Ale právě v tom spočívala jeho role – byl „trnem v oku“ justice, který připomínal, že se stát nesmí spokojit s mlčením.

50:58

Odboj ‚bílých límečků‘. Diplomat Hubert Masařík pomáhal rezistenci přímo před očima nacistů

Číst článek

Docházelo i k otevřeným konfliktům?
Ano, známý byl jeho spor s kancléřem Brunem Kreiským v 70. letech. Ten měl více rovin, nejen politickou. Ale fakt je, že v roce 1975 padl v Rakousku poslední rozsudek v procesu s nacistickým zločincem – a byl to zprošťující verdikt. Wiesenthal v té době dospěl k závěru, že v Rakousku už není možné dosáhnout spravedlnosti, a stáhl se více do mezinárodní roviny.

Co považujete za jeho nejdůležitější odkaz?
Pro mě osobně je to věta, kterou často opakoval: že pachatel si nesmí být nikdy jistý, že jeho zločin upadne v zapomnění. Možná už nebude odsouzený, pokud je příliš starý, možná soud nikdy nerozhodne. Ale samotná jistota, že zločiny nejsou zapomenuté, je klíčová. To je jeho největší odkaz – nejen pro Rakousko, ale pro celou Evropu.

Bára Vránová Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Historie

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme