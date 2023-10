Medaile z roku 1869, noviny a víčka od piva, která pili dělníci na střeše. Ve Volyni našli časovou schránku

V kapli pracovníci našli dokumenty z roku 1886 a z roku 1970. „Nejcennějším písemným dokumentem z té starší fáze je pro nás pamětní listina. Byla stočena v balíčku a kvůli vlhkosti a plísni zdegenerovala tak, že se rozsypávala,“ popisuje ředitel volyňského muzea Karel Skalický.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Obsah časové schránky si ve Volyni prohlédla Kristýna Barchini

Díky zásahu restaurátorky už je ale dokument krásně čitelný.

Historici objevili také jeden osobní dar. „Památku Jana Husa věnoval český národovec Antonín Kolář z Nihošovic, stár sedmnáct a půl roku, vyučen u pana Václava Lederera ve Volyni v kupeckém obchodě. Nazdar vlasteneckým Čechům, sláva jim,“ čte Karel Skalický. „A tady vidíme přímo tu medaili, kterou tam dal. Je z Husových oslav v jeho rodišti Husinci z roku 1869,“ dodává.

Větší část dokumentů tvoří ty z roku 1970. „Všechny byly v plechovém pouzdře, do té schránky se nedostala vlhkost, takže jsou ve slušném stavu. Obsahem byla například pamětní listina z poslední opravy kaple, to znamená popis, informace, kolik peněz to stálo, a všichni pracovníci, kteří se na úpravě podíleli,“ říká Karel Skalický.

Obsah časové schránky, kterou našli dělníci ve střeše kaple Anděla Strážce ve Volyni | Foto: Kristýna Barchini | Zdroj: Český rozhlas

Tehdejší dělníky zachycují i dvě fotografie, které byly uložené v časové schránce. „Vyfotili se, jak popíjejí lahvové pivo přímo na vrcholu věže. Do pouzdra potom dali víčka od volyňské desítky, každé je víceméně jiné. To je pro nás zajímavé, díky tomu víme, jak vypadal vršek lahví piva v tom roce 1970,“ ukazuje ředitel muzea.

Ve schránce se skrývala také drobná kritika. „Tehdejší konzervátor píše: V době opravy byl citelný nedostatek kvalitních řemeslníků, zejména ve stavebním odvětví, a proto oprava byla odkládána několik let,“ cituje Karel Skalický.

„Pak tam byl pochopitelně ještě velký soubor novin a těsně před zavřením pouzdra se dalším pracovníkům podařilo nacpat tam takový odkaz na rok 1968. To je tento Dikobraz, ten tam byl tak trošku neoficiálně,“ doplňuje.

Volyňské muzeum do konce roku vystaví obsah časové schránky ve Staré radnici. Materiály už se do věže nevrátí, město ale vytvoří novou, aktuální časovou schránku, která zaujme stejné místo.

Obsah časové schránky, kterou našli dělníci ve střeše kaple Anděla Strážce ve Volyni | Foto: Kristýna Barchini | Zdroj: Český rozhlas