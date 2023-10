Řekla jsem si, že budu radši Češkou než Němkou, vzpomíná Brinkmann na odsun Němců z pohraničí

Bojovali jsme za osvobození od komunismu a lidé pláčou pro šest mrtvých, říkal Milan Paumer

Zabití příslušníků SNB po celý život obhajoval: „Jinak to prostě nešlo. Lidé si to neuvědomují a považují to za nelidské,“ řekl v rozhovoru pro časopis Týden v květnu 2000.