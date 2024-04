Protistátní živly, rozejděte se! Akce v Budějovicích připomněla brutální zásah proti ‚máničkám‘

Padesát let od brutálního zásahu bezpečnostních složek proti hudebním fanouškům si připomněli lidé v Českých Budějovicích. Na několika místech se zastavila Undergroundová pouť, které se zúčastnili i pamětníci. Součástí akce byly přednášky, koncerty a také zinscenovaný zákrok Veřejné bezpečnosti proti „máničkám“. České Budějovice 22:12 22. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na vlastní kůži zásah zažil Vlastimil Vincenec. Policisté ho sice nezbili jako mnohé jiné hudební fanoušky, ale dva dny strávil ve vazební cele | Foto: Matěj Vodička | Zdroj: Český rozhlas

„Protistátní živly, jménem zákona, rozejděte se!“ „Vaše shromáždění není povolené!“ Fingovaný zásah figurantů v dobových uniformách na českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II. byl jednou z prvních zastávek Undergroundové pouti. Na konci března roku 1974 se ale vše odehrálo ve skutečnosti.

Na Undergroundovou pouť v Českých Budějovicích vyrazil Matěj Vodička

Na vlastní kůži to zažil Vlastimil Vincenec. „Odvezli mě na služebnu na Mariánském náměstí. Já jsem se dobrovolně přihlásil k výslechu, protože jsem chtěl brzo odjet, ale oni mě místo toho naložili do antonu a odvezli do basy,“ vypráví.

Policisté ho sice nezbili jako mnohé jiné hudební fanoušky, ale dva dny strávil ve vazební cele. Událost pak poznamenala jeho život na několik dalších let. „Musel jsem odejít ze zaměstnání a nakonec jsem se kvůli tomu přestěhoval do Prahy, protože tady, kamkoli jsem přišel, mě pořád kontrolovali a říkali, abych se sbalil a odtáhl,“ dodává.

Víkendový hudební festival v hospodě Na Americe v nedalekém Rudolfově začal zdánlivě klidně. V pátek 29. března 1974 se koncerty odehrály bez problémů. Druhý den už ale akci zhruba kolem páté hodiny odpolední předčasně ukončila policie brutálním zásahem.

Dalšímu z pamětníků Antonínovi Černému bylo tehdy pouze sedmnáct let. „Jelikož jsme byli z Budějovic, tak nás pouštěli a chytali ty ostatní. Pak nás hnali zahrádkami směrem dolů z Rudolfova do Budějovic a ti lidé ze zahrádek řvali: Jen jim dejte, jen jim ještě přidejte. To byla ta správná společnost a my jsme byli ti vyvrhelové,“ popisuje.

Podle údajů organizace Paměť národa útvary tehdejší Veřejné bezpečnosti k výslechu předvedli celkem 105 lidí, tedy každého čtvrtého účastníka koncertu. Při následných soudních procesech padlo několik nepodmíněných trestů.

Událost také zásadně ovlivnila kulturní dění v celém Jihočeském kraji, prakticky až do konce komunistického režimu.

„V jižních Čechách třeba neběžely filmy Chytilové, které se ve zbytku republiky promítaly, bylo to tady omezené. Pro mě je to velká událost, mě to v těch dvanácti letech nasměrovalo od Vinnetoua k máničkám,“ říká hlavní organizátor Undergroundové pouti Rudolf Houfek.

Hudební program vzpomínkové Undergroundové pouti v českobudějovickém klubu Fabrika nabídl koncerty kapel Umělá hmota, Universal Underground a také Plastic People of the Universe. Ta měla původně před padesáti lety vystoupit v rudolfovské hospodě Na Americe.