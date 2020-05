Replika středověké vesnice vyroste nedaleko areálu Jana Žižky v Trocnově. Doplní ji interaktivní výstava

„Měla by tu vzniknout jakási iluze středověké vesničky. Budou tu dva menší celky – Žižkův dvorec, tedy areál v pozici mezi chudším šlechticem a bohatším sedlákem, a naproti tomu tři objekty, které by měly ukázat typicky vesnické sociální rozlišení, to znamená sedlák, chalupník, domkář,“ nastiňuje autor koncepce Jiří Škabrada.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jak bude vypadat nový archeoskanzen, zjistila Jitka Cibulová Vokatá

Všechny objekty zároveň mají tvořit zemědělský hospodářský celek. „Kromě obytného domu tam bude vždycky stodola, ve dvorci sýpka, nějaký objekt pro dobytek,“ vysvětluje Jan Škabrada.

Používat se podle něj budou stejné materiály ve středověku, to znamená dřevo, kámen, hlína, případně kované železo na doplňky opracované tradičním ručním způsobem.

Autoři projektu chtějí přilákat starší i mladší generaci, proto vymysleli řadu interaktivních prvků. „Budou tu tablety s modelem archeoskanzenu a edukačním digitálním obsahem, návštěvníci si tam budou moci naklikat nějaké hry. Nabídneme také fyzický interaktivní 3D model skanzenu v měřítku 1:87,“ uvádí projektový manažer Marek Svoboda.

Návštěvníci uvidí i repliky středověkého vybavení vesnice, historický nábytek, husitské zbraně a vůz. „Součástí skanzenu by měly být i edukační kufříky. Děti si budou moci na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je držet středověký meč, obléknout se, budeme mít i repliky keramiky, skla, hraček,“ dodává Marek Svoboda.

První návštěvníci by se do archeoskanzenu v Trocnově na Českobudějovicku měli podívat v roce 2024.