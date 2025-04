České historičky vytvářejí novou databázi Čechoslováků popravených v Drážďanech

Nejméně 890 občanů Československa zavraždili nacisté za 2. světové války na popravišti v Drážďanech. Gilotinou je sťali na nádvoří Justičního paláce. Zcela novou databázi popravených s podrobnostmi o jejich životě, okolnostmi před smrtí a místech pohřbení dokončují historičky z Ústavu pro studium totalitních režimů Magda Veselská a Pavla Plachá. Praha/Drážďany 12:26 26. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marie Cibulková byla aktivní členkou Sokola | Foto: osobní archív Ľubomíra Smatany

V databázi je i příběh odbojářky Marie Cibulkové, kterou nacisté odsoudili v roce 1944 k trestu smrti za takzvanou vlastizradu a přípravu převratu. Některé dokumenty poskytla badatelkám i její vnučka Marie Iblová (78). Když Marie v roce 2023 stanula na nádvoří drážďanského Justičního paláce, kde její babička Marie Cibulková čekala na popravu, měla pocit, že se uzavírá kruh.

„Bylo to úlevné,“ říká ve svém pražském bytě obklopená spoustou černobílých fotografií a dokumentů. „Tohle je její poslední dopis před popravou.“ Marie Iblová drží průhledné desky, ve kterých je uložený lehce zažloutlý linkovaný papír. Dopis Marie Cibulková adresovala své dceři. Obrací se na ni s prosbou, aby se postarala o její hrob. Píše, že je potřeba vrátit peníze a komu, aby nezůstala nic dlužna.

„Z úvodu dopisu se zdá, že před popravou napsala i jiný dopis jiným členům rodiny, ale ten se nezachoval,“ říká Pavla Plachá z Ústavu pro studium totalitních režimů, která tvoří databázi pod názvem „Dokumentace Čechoslováků popravených z rozhodnutí německé nacistické justice“.

Marie Cibulková byla během okupace členkou domácího odboje, spolupracovala s organizací Obrana národa, pomáhala ukrývat pronásledované odbojáře a zajišťovala pro ně falešné doklady či zbraně.

Podle historičky Pavly Plaché ji v roce 1944 odsoudil nacistický Lidový soudní dvůr během výjezdního zasedání v Drážďanech k trestu smrti za „přípravu převratu“ a „podporu ozbrojeného odporu proti Říši“. Rozsudek byl vykonán gilotinou 11. října 1944. Popravy soustředěné vždy do jednoho dne probíhaly po třech minutách.

Proč se konaly politické procesy přímo v Říši a nikoliv na území Protektorátu, je podle historičky Plaché důsledek promyšlené strategie. „Nacisté chtěli zabránit tomu, aby popravy vyvolávaly v Protektorátu odpor nebo neklid. Soudy i exekuce se proto konaly v Drážďanech nebo jiných německých městech.“

Marie Iblová, narozená až po válce, vyrůstala ve stejném bytě, kde žila její babička. „Byla tam s námi pořád – její porcelán, její věci, příběhy od tety a tatínka. Znala jsem ji, i když jsme se nikdy nepotkaly,“ vzpomíná. K systematickému pátrání se dostala až po osmdesátce, s pomocí neteře a internetu. „Teprve když jsem dostala počítač, zjistila jsem, že v Drážďanech je hřbitov popravených, a že babička je mezi nimi.“

Návštěva Drážďan

V roce 2023 se Marie Iblová spolu s rodinou vydala do Německa. Navštívili památník v místě někdejší věznice i pietní místo na Hřbitově Sv. Jana, kde jsou jména popravených vyryta na bílé kamenné desce. Těla Marie Cibulkové a dalších popravených odbojářů sem byla v sedmdesátých letech přemístěna z původního hrobu, kde dnes zůstává jen trávník a obelisk.

Podle dosud zdokumentovaných případů bylo v Drážďanech popraveno nejméně 890 československých občanů, z toho většina z politických důvodů. „Část těl skončila na hřbitovech, část byla předána Anatomickému ústavu v Lipsku. U některých dodnes nevíme, co se s tělem po popravě stalo,“ dodává Plachá, která společně s Magdou Veselskou připravují databázi.

„Nikdo se doposud tak do detailů nezabýval životem a všech popravených,“ vysvětluje motivaci Veselská, která bádá v českých i v německých archivech.

Marie Cibulková byla aktivní a významnou členkou České strany národně socialistické a také Sokola. Na Pankráci na domě v Sinkulově ulici, kde žila, má pamětní desku a jedna z blízkých ulic nese název Ulice Marie Cibulkové.

„Bylo to silné, vidět místo, kde čekala na smrt, slyšet o soudci, který ji poslal pod gilotinu, a stát před deskou se jménem. Měla jsem pocit, že jsme to konečně uzavřeli,“ říká Marie Iblová, která chce letos v říjnu na výročí popravy své babičky zase odjet do Drážďan a poklonit se její památce.

