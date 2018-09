Na stopě československých legionářů: bitva o Kazaň, boj o přístup k Moskvě i ruský státní poklad

Článek je součástí série reportáží, které na stanici Český rozhlas plus mapují cestu československých legionářů hlavně v evropské části Ruska. Zatímco současný tým Českého rozhlasu Ivan Studený, Martina Pouchlá a Alexej Maximov se zaměřil spíše na dění na Transibiřské magistrále, Šárka Kuchtová a Tomáš Vlach zmapovali formování legií v ukrajinském Kyjevě, dění v Penze, kde bolševici agitovali do rudé armády a Češi tu bojovali proti Čechům i boje o Samaru a drtivé české vítězství v bitvě u Lipjag. Dále pak boje o Simbirsk a Kazaň, stopy internacionalisty a spisovatele Jaroslava Haška, dění na uralské frontě a osobnosti českého generála Radoly Gajdy a ruského kontroverzního vládce Alexandra Kolčaka. Návštívili i Jekatěrinburg, Krasnojarsk, Irkutstk a Bajkal a zajeli do sibiřské Čity za vnučkou legionáře Jana Šerého.