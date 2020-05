Na tři stovky Čechoslováků odvlečených do sovětských gulagů. Jejich osudy mapuje nový web

Čechoslováci v gulagu, tak se jmenuje nová webová stránka věnovaná osudům lidí zavlečených po porážce nacistického Německa do sovětských věznic a pracovních táborů. Připravili ji historici z Ústavu pro studium totalitních režimů. Na konci druhé světové války operovaly na osvobozeném československém území oddíly sovětské kontrarozvědky Smerš. Jejich úkolem bylo zatýkat ty, které moskevský režim považoval za nepřátele. Praha 10:12 20. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zhruba 300 Čechoslováků skončilo po druhé světové válce v pracovních táborech a věznicích v Sovětském svazu (ilustrační foto). | Foto: oficiální web Gulag.cz

Šlo především o ruské a ukrajinské emigranty před bolševiky. Jedním z nich byl i právník Nikolaj Bystrov. „Když byl v práci, tak přijeli k nim domů, bydleli na Hanspaulce, a tam se ptali po panu doktorovi. Řekli, že je v práci, takže si na něj počkali. On věděl, co se stane. A už ho neviděli,“ říká pro Radiožurnál Marta Bystrovová.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Zhruba 300 Čechoslováků skončilo po druhé světové válce v pracovních táborech a věznicích v Sovětském svazu.

Svého tchána nepoznala, o jeho osudu jí ale manžel Vladimír vyprávěl mnohokrát. Nikolaj Bystrov přišel do Československa v roce 1921. V Praze dokončil Ruskou právnickou fakultu a deset let pracoval na ministerstvu zahraničí. V roce 1936 získal československé občanství a oženil se s rodilou Češkou. Angažoval se také v emigrantském spolku Rolnické Rusko.

„Což ve skutečnosti je ten hlavní důvod proč potom si ho našli. Protože on velice soustavně a velice neohroženě tu už od první republiky popisoval situaci v Rusku, a jak by se to mělo změnit, a jak by se měla změnit vláda,“ připomíná jeho vnuk Michal

Před příchodem Rudé armády chtěl utéct za Američany k Plzni. Jeho žena Anežka ale byla proti. „Myslela si, že to je věc zbytečná, protože on je československý občan a má českou rodinu, tak co by se mu mohlo stát,“ vysvětluje Marta Bystrovová.

20. května 1945 ho zatkli příslušníci sovětské vojenské kontrarozvědky Smerš a odvlekli do Moskvy. O půl roku později si vyslechl verdikt - deset let vězení.

Návrat domů

„Tragédie toho příběhu je, že když to potom moje babička všechno viděla, celých těch deset let si to musela podle mě vyčítat a o to víc bušila na dveře celé vlády a Alice Masarykové s neuvěřitelnou vytrvalostí,“ dodává Michal Bystrov.

Jeho dědeček se po deseti letech do Československa vrátil a setkal se se svým synem, kterého naposledy viděl jako malého chlapce. Vladimír Bystrov otcův příběh poprvé zveřejnil krátce po Sametové revoluci.

První úlovek ÚSTR z digitalizace dokumentů na Ukrajině. Má doklady o vyšetřování Čechoslováků v SSSR Číst článek

Vydal také knihu - Průvodce říší zla. Jeho obsáhlá encyklopedie sovětských věznic a táborů je součástí nové webové stránky Čechoslováci v gulagu.

„Součástí těch webových stránek by měly být medailonky některých obětí, které v minulosti byli sovětským režimem perzekvovány. Další součástí by měly být publikované rozhovory, které se nám podařilo v minulých letech natočit s ještě žijícími pamětníky sovětských represí,“ říká historik Jan Dvořák z Ústavu pro studium totalitních režimů.

Určit přesný počet oběť je podle Dvořáka nemožné, dokud se plně neotevřou ruské archivy. Historici ale odhadují, že z Československa bylo odvlečeno zhruba 300 lidí.

„Československé orgány byly v první fázi zaskočení tím svévolným jednáním sovětské moci. Nikdo ani z čelních československých představitelů nedokázal na tento problém adekvátně reagovat a většinou tomu i českoslovenští politici pouze přihlíželi,“ dodává Dvořák.

Přestože se později snažili v některých případech intervenovat u sovětských úřadů o propuštění zavlečených, jejich snaha byla bezvýsledná. Únosy, i když v menším měříku pokračovaly až do počátku 50. let. Zpět do vlasti se vrátilo okolo 70 lidí.