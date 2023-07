Komunisti chtěli, aby ženy pracovaly stejně jako muži. To ale není emancipace, tvrdí historik

Proto se také československé ženy mohly účastnit hned prvních komunálních voleb v roce 1919. Od dob prvorepublikového Československa se pak začaly objevovat ženy političky, vědkyně i umělkyně.

Po únorovém převratu 1948 se naplno dostala do veřejného prostoru i žena v pojetí komunistickém, tedy „v pokrokovější variantě ženství´, což představovalo plné zařazení do pracovního procesu.

„Na začátku 50. let se čekala 3. světová válka mezi Východem a Západem, tehdejší rétorika tak byla plná mobilizace a pracovního zapojení žen. I v propagandě a na plakátech, kde byla vedle muže i žena údernice,“ popisuje historik Stehlík.

Rovnoprávnost à la Dovolená s Andělem

„Byla to falešná rovnost, protože v zákulisí zůstala rodina,“ dodává. Ideálem se stal kolektiv bez rodin – vzpomeňte na dodnes populární komedie, popisující dovolenou s Andělem.

„Emancipace za socialismu rovná se žena pracující jako muž,“ vysvětluje Stehlík. „Komunistický stát si v rámci ,sociálního inženýrství‘ myslel, že připraví obecný systém a do něj nasadí obyvatelstvo. Jiný byl v letech 50., kdy stranické buňky řešily i vztahy mezi partnery nebo v rodině, jiný v 70. letech, kde se objevily další specifické prvky typu interrupční komise – a to už byl zásah do nejintimnějších sfér žen.“

Přesto se socialistické Československo honosilo, že ženy pracují, studují a jsou tím fakticky s muži rovnoprávné. Pohled na dobové fotografie představitelů státu dokladují, že mezi nimi opravdu žádné ženy nebyly.

Zcela stranou zůstalo, že zapojení žen do „produktivní práce“ vůbec neznamenalo, že by snad mohly ženy přestat pracovat tzv. neproduktivně – tak se totiž označovala péče o děti, domácnost a manžely.

Na otázku pořadu Jak to bylo doopravdy, jestli socialistické Československo bylo lídrem emancipace žen, jak o sobě často tvrdilo, historik Stehlík odpovídá: „Rozhodně nebylo lídrem emancipace, kterou někdo se shora nařídil, protože nevycházelo z přirozeného emancipačního hnutí. Socialistická emancipace byla koncentrována pouze na ženu ve výrobě. Proto se o skutečné emancipaci rozhodně hovořit nedá.“

