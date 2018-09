Před 80 lety Vyhlásila československá vláda mobilizaci. Zemi bylo odhodláno bránit přes milion mužů

Před 80 lety demonstrovalo Československo odhodlání bránit se hitlerovskému Německu. Vláda vyhlásila všeobecnou mobilizaci a pohraniční pevnosti obsadily tisíce vojáků. Německo tehdy hrálo o Sudety a stupňovalo tlak. Československo se mělo v zájmu zachování míru vzdát pohraničních oblastí s více než 50 procenty německých obyvatel. Tento požadavek Adolfa Hitlera tlumočili 21. září 1938 v Praze prezidentu Benešovi velvyslanci Británie a Francie. Praha 11:48 23. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Opevnění v Sudetech | Zdroj: Profimedia

Vláda premiéra Hodži odmítla britsko-francouzský návrh na odstoupení Sudet Německu. Velvyslanci obou velmocí ale vzápětí požádali ultimativně prezidenta Beneše, aby vláda svůj negativní postoj změnila. Vláda vyhověla.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Unikátní záznamy z archivu Českého rozhlasu k mobilizaci

„Když nám obě velmoci předložily tento návrh, dokazovaly na základě svých předpokladů, že jedině touto obětí lze zachrániti státní samostatnost československého národa, jež byla dnes těžce ohrožena,“ četl v Československém rozhlase herec Zdeněk Štěpánek.

Postup vlády ale vyvolal v Čechách mohutné demonstrace. Na tu největší vzpomínal před několika lety v našem vysílání filmový režisér Antonín Kachlík: „Ten den, kdy jsme byli obětování západními velmocemi z důvodu, že se tím zachrání mír, to bylo po půlnoci, a hned dopoledne se sešla celá Praha a nechtěla to uznat. Já jsem tam byl, to mně bylo 15 let. Já jsem měl tatínka odvedeného, pač ještě v noci chodili lidi dobrovolně ke svým plukům.“

Před Národní shromáždění v Praze tehdy přišlo na čtvrt milionu lidí. Prezident Beneš pod tímto tlakem jmenoval ministerským předsedou generála Jana Syrového.

„Armáda může splnit svůj úkol jen tehdy, když bude za ní národ jednotný a v klidu. Manifestujte své odhodlání svou prací pro stát, navraťte se každý ihned ke své povinnosti, neboť je tak možno udržeti obranu státu v pohotovosti. Další demonstrace byly by prací pro nepřítele,“ prohlásil Syrový.

Tentýž den, 22. září, se Hitler sešel s britským premiérem Chamberlaninem v Bad-Godesbergu. Od Československa už nežádal jen odstoupení Sudet, ale také splnění územních požadavků Polska a Maďarska. Vláda to odmítla a 23. září 1938 ve 22 hodin a 15 minut vyhlásila všeobecnou mobilizaci branné moci.

„Každá osoba, která podle mobilizační vyhlášky nastupuje do činné vojenské služby, má nárok na jednu cestu zdarma po železnici nejkratším směrem do stanice nejbližší místu, kde má nastoupit do činné vojenské služby,“ zněla vyhláška.

Hájit republiku bylo připraveno přes 1,1 milionu vojáků. Řada z nich v pohraničních pevnostech.