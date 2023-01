‚Jako by vám někdo vytáhl židli zpod zadku.‘ Téměř polovinu Slováků rozdělení mrzí, litují i ztráty Prahy

Čtyřicet pět procent Slováků si myslí, že rozdělení Československa nebylo přínosné. Rozchod bratrských států negativně hodnotí hlavně lidé nad 50 let a slovenští občané maďarské národnosti. Mnozí Slováci mají stále silou vazbu na Česko, například raději čtou knihy v češtině. Málokdo už by se ale vzdal slovenské svébytnosti. Jak Slováci na den vzniku Slovenské republiky vzpomínají, zjišťoval nový dokument RTVS Zeptej se vašich. Bratislava 21:35 2. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pohled na státní symboly Slovenské republiky (SR) během slavnostního zasedání Národní rady SR v Bratislavě 2. ledna 1993 | Foto: Jana Noseková | Zdroj: ČTK

Největší dilema přineslo rozdělení Československa občanům, kteří žili na nově vzniklé státní hranici. „Tehdy jsme považovali za svou vlast Československo. Žili jsme ve vesnici, která byla úplně na hranici. A najednou se stalo, že jsme si museli vybrat. Chceš být Čech? Chceš být Slovák?“

Jak Slováci vzpomínají na den vzniku Slovenské republiky? To zjišťoval nový dokument RTVS Zeptej se vašich

Třicet let po rozpadu považuje rozdělení za nesprávné 45 procent Slováků.

„Nebylo mi to příjemné, že se rozdělujeme. Dva vyspělé slovanské národy mají být pohromadě v jednom státě,“ vypovídají někteří Slováci v novém dokumentu Spýtaj sa vašich režisérky Barbory Berezňákové, který vznikl pro veřejnoprávní RTVS.

Autorka při natáčení vyslechla desítky lidí. Na Československo prý vzpomínají s melancholií a rozpolceností: „Jeden z respondentů to tam velmi dobře řekne. Československo se rozpadlo, jako kdyby vám někdo vytáhl židli zpod zadku. Vstanete, postavíte se, ale v nějakém šoku, co se to vlastně stalo.“

První hodiny ve vlastním státě Slováci slavili v ulicích. Na Náměstí Slovenského národního povstání v Bratislavě bouchali šampaňské a mávali slovenskými vlajkami.

„Na ten den si speciálně pamatuji, protože jsme byli na náměstích a měli jsme velkou radost, protože jsme slavili rozdělení. To si ani neumíte představit. To byla prostě kopa pozitivní energie,“ říká jedna z respondentek.

Oslavy rozdělení, nebo nového roku?

Podle režisérky Berezňákové ale oslavy splynuly s vítáním nového roku. „Někteří říkali, že oslavili konec roku den předtím, ale na Silvestra se známými spíš smutnili nad rozpadem. Hlavně ti politicky uvědomělí. Ale často lidé žijí v toku dějin a politických událostí si všimnou až později, když se jich to začne týkat.“

Rozdělení státu s sebou pro některé přineslo také těžkosti nebo dokonce existenční problémy. V některých závodech, železárnách či koksovnách přišlo mnoho lidí o práci.

Na hranicích vyrostly přechody, začaly se kontrolovat pasy, celníci budili spící cestující v přeshraničních vlacích. Ve smíšených manželstvích se řešilo k jaké národnosti se přihlásit.

Dokument Spýtaj sa vašich neopomíná ani to, jak vznikala slovenská koruna nebo nové poštovní známky.

Slovensko se před 30 lety vydalo na vlastní cestu. K Čechům ale přetrvává velmi pozitivní vztah a udržuje se myšlenka československého přátelství, domnívá se Berezňáková. „Stále je živá, stále existuje. Slováci Česko neberou vůbec jako zahraničí. Zahraničím myslí Rakousko, Německo, Francii, Anglii, ale Česko není zahraničí.“

Svůj názor na rozdělení každý podporuje jinými argumenty. „Co mi vadí na tom, že jsme nezůstali Československem? Přišli jsme o hlavní město Prahu. To nám mohl závidět celý svět, protože Praha je perla.“

Spýtaj sa vašich reflektuje i otázku slovenské identity, která je dle dokumentu křehká a nejistotu dlouhodobě zneužívají populističtí politici. „Stále ji hledáme, Slovensko dnes nemá identitu.“