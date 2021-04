Od úderu gongu ke čtyřem signálům. Pravidelné časové znamení je rozhlasovou tradicí již 95 let

Mávnutí praporkem na věži hvězdárny v Klementinu nebo výstřel z děla na Pražském hradě - to byly ještě za první republiky jedny z mála způsobů, jak si seřídit přesný čas. Před 95 lety to změnil Československý rozhlas, když 1. dubna 1926 začal v pravidelných denních dobách vysílat časové znamení. V průběhu let se sice několikrát proměnilo, před zpravodajskými relacemi ho ale ve vysílání slýcháte dodnes.

